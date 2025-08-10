Ακτιβιστές εισέβαλαν στο Big Brother του Ισραήλ διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα

Μέλη του εβραϊκο-αραβικού κινήματος για την ειρηνική συνύπαρξη και την κοινωνική δικαιοσύνη «Standing Together» εισέβαλαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του ριάλιτι Big Brother το βράδυ του Σαββάτου, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τέσσερα μέλη της ομάδας, φορώντας μπλούζες με την επιγραφή «Φύγετε από τη Γάζα», ανέβηκαν στη μικρή σκηνή, κάθισαν και πιάστηκαν χέρι-χέρι. «Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να σταματήσει! Ο πόλεμος μας σκοτώνει όλους!» φώναξε ένας από τους ακτιβιστές, ενώ οι ασφάλεια προσπαθούσε να τους απομακρύνει.

Οι ακτιβιστές στη συνέχεια φώναζαν συνθήματα όπως: «Η ισραηλινή κυβέρνηση στέλνει τους στρατιώτες τους στον θάνατο! Το Ισραήλ λιμοκτονεί τη Γάζα! Παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι και οι όμηροι! Το έθνος απαιτεί εκεχειρία!»

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης αναφέρεται: «Ενώ οι όμηροι αφήνονται να πεθάνουν και τα παιδιά λιμοκτονούν μόλις μια ώρα δρόμος από τα στούντιο του Big Brother, τα μέσα ενημέρωσης δεν λένε στο έθνος τι συμβαίνει στη Γάζα και μεταδίδουν στους πολίτες ότι όλα πηγαίνουν κανονικά».