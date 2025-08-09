newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 00:18

Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Spotlight

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρεί σε νέες υποχρεωτικές εσπευσμένες απομακρύνσεις πολιτών στο ανατολικό τμήμα της επικράτειάς της, όπου τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν εδώ και μήνες να κερδίζουν έδαφος, έπειτα από ένα παρόμοιο μέτρο στα τέλη Ιουλίου, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

«Αρχίζουμε την υποχρεωτική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά», ανακοίνωσε στο Telegram ο Βαντίμ Φιλάσκιν, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι περισσότερες μάχες, ο οποίος κατάρτισε έναν κατάλογο περίπου 20 πόλεων που πρέπει να εκκενωθούν.

Αυτά τα χωριά, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες κάτοικοι, βρίσκονται όλα σχεδόν 30 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

«Συνολικά, περίπου 109 παιδιά βρίσκονται επί του παρόντος σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε ο Φιλάσκιν. «Το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά: είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μείνετε στην περιοχή του Ντονέτσκ. Απομακρυνθείτε εσπευσμένα όσο ακόμη μπορείτε», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία είναι υπό πίεση εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο

Ο ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στην ανατολική Ουκρανία εδώ και έναν και πλέον χρόνο, και τον Ιούλιο, επιτάχυνε την προώθησή του για τέταρτο συνεχή μήνα.

Εκτός από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, η οποία άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, μόνο πέρυσι τον Νοέμβριο υπήρξε μεγαλύτερη ρωσική προώθηση σε σχέση με αυτή του περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) βάσει στοιχείων του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου, που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασκεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

World
Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
Κόσμος 08.08.25

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία δίνει προς εξαναγκαστική υιοθεσία και τα κατηγοριοποιεί με βάση τα χαρακτηριστικά τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Κάθε νησί και διαδήλωση – Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη στην Ελλάδα στα ισραηλινά ΜΜΕ
Σε όλη την Ελλάδα 08.08.25

Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ

Την ώρα που το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση της αιματοχυσίας στη Γάζα, οργανώνονται διαδηλώσεις σε κάθε τουριστικό προορισμό με αίτημα την παύση συνεργασίας της Ελλάδας με το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο