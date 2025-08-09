Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Ινίγο Μαρτίνεθ μόλις υπέγραψε στην Αλ Νασρ!»
Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μεταγραφή του Ινίγο Μαρτίνεθ στην Αλ Νασρ ολοκληρώθηκε επίσημα. - Απομένει η ανακοίνωση.
Πότε ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει στην Αλ Νασρ και πότε υπέγραψε κιόλας! Οπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ισπανός στόπερ έβαλέ την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του πρόσφερε η αραβική ομάδα.
«Ο Ινίγο Μαρτίνεθ μόλις υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων! Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση», έγραψε ο γνωστός δημοσιογράφος, χωρίς να αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για τη διάρκεια του συμβολαίου, το οποίο αναμένεται να είναι 1+1 χρόνια.
Ο Ισπανός αμυντικός είχε έναν ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο (έληγε τον Ιούνιο του 2026) με τους Καταλανούς, ωστόσο ζήτησε να αποχωρήσει (βάσει ισπανικών ρεπορτάζ είχε δικαίωμα να λύσει το συμβόλαιό του) προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ όπου θα είναι συμπαίκτης με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μανέ, Ζοάο Φέλιξ και Μπρόζοβιτς.
Στα 34 του, ο διεθνής Ισπανός σέντερ μπακ προέρχεται από μια πολύ «γεμάτη» σεζόν με 46 εμφανίσεις σε όλες της διοργανώσεις, η πλειοψηφία των οποίων συνοδεύθηκε από καλή απόδοση.
Οπως προκύπτει οι Άραβες του πρόσφεραν ετήσιο μισθό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αν ισχύει αντιλαμβάνεται κανείς γιατί προτίμησε την Αραβία από τη La Liga και την Αλ Νασρ από… ολόκληρη Μπαρτσελόνα.
🚨🟡🔵 Iñigo Martínez has just signed his contract at Al Nassr after medical done!
Official statement next. pic.twitter.com/1Q19sJufHV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025
