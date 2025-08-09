newspaper
09.08.2025 | 18:03
Σύλληψη για τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09 Αυγούστου 2025 | 22:06

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανακοίνωσή του, προτρέπει τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί εν όψει της προγραμματισμένης «Ημέρας Δράσης» αυτή την Κυριακή. Η «Ημέρα Δράσης» περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε περισσότερες από 90 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, για να δηλώσουν οι πολίτες τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, που είναι αντιμέτωπος με λιμό στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης, απειλείται με περισσότερα δεινά, εν όψει της νέας στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα με στόχο την πλήρη κατοχή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel, μιλά για «ριζοσπαστικές φιλοπαλαιστινιακές» και αντι-ισραηλιτικές ομάδες. Προειδοποιεί τους Ισραηλινούς τουρίστες για «διαδηλώσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των τουριστικών χώρων — που διοργανώνονται από ριζοσπαστικές φιλοπαλαιστινιακές ομάδες».

Οι Ισραηλινοί που επισκέπτονται ή σχεδιάζουν να φτάσουν στην Ελλάδα καλούνται να αποφεύγουν διαμαρτυρίες, πολιτικές διαφωνίες ή την επίδειξη ορατών ισραηλινών συμβόλων και να παραμένουν σε εγρήγορση σε πολυσύχναστα μέρη και να ενημερώνουν την οικογένειά τους για την τοποθεσία τους.

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη
Διπλωματία 06.08.25

Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη

Συνάντηση είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Μπαντρ Αμπντελατί, με τον τελευταίο να προαναγγέλει συμφωνία για την Μονή Σινά

Σύνταξη
Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία – Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι
Η ανάρτηση 05.08.25

Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία - Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν νέα επικοινωνία, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος - Τι πρότεινε ο Έλληνας πρωθυπουργός, τι συμφωνήθηκε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναμένεται ο διορισμός της στην Ελλάδα – Η διαδικασία στη Γερουσία
Κομματική σύγκρουση 04.08.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναμένεται ο διορισμός της στην Ελλάδα – Η διαδικασία στη Γερουσία

Η ψηφοφορία για τον διορισμό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν αναμένεται πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η Γερουσία επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Επικίνδυνη η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την κυβέρνηση
«Παράνομη ενέργεια» 02.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Επικίνδυνη η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την κυβέρνηση

O ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί την κυβέρνηση «να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα Τουρκίας : Επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής
«Καταδικαστέα απόπειρα» 02.08.25

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα Τουρκίας : Επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ζητεί «εκ νέου, την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων της Ελλάδας, και σε υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, με πλήρη επιστημονική και θεσμική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια
«Έλλειψη σεβασμού» 02.08.25

Σκληρή απάντηση της Αθήνας για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας - Απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια

Η εξαγγελία «θαλάσσιων πάρκων» σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα τονίζει το ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για την τριμερή Λιβύης – Ιταλίας – Τουρκίας – «Νέα διπλωματική ήττα Μητσοτάκη»
«Παρατηρητής εξελίξεων» 01.08.25 Upd: 20:35

Αντιπολιτευτικά πυρά για την τριμερή Λιβύης – Ιταλίας – Τουρκίας – «Νέα διπλωματική ήττα Μητσοτάκη»

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κίνημα Δημοκρατίας και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης για την τριμερή διάσκεψη Λιβύης - Ιταλίας - Τουρκίας που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Ο ισραηλινός αναλυτής που έγραψε για σχέδιο απελευθέρωσης της Κύπρου μιλά στο in: Κανείς δεν επιθυμεί πόλεμο αλλά…
Shay Gal 01.08.25

Ο ισραηλινός αναλυτής που έγραψε για σχέδιο απελευθέρωσης της Κύπρου μιλά στο in: Κανείς δεν επιθυμεί πόλεμο αλλά…

Ο Shay Gal σημειώνει ότι η 51χρονη κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία έχει εξελιχθεί σε άμεση απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Israel Hayom: Η Βόρεια Κύπρος είναι πρόβλημα και του Ισραήλ – Σενάρια «απελευθέρωσης» των κατεχομένων
Πολιτική 30.07.25

Israel Hayom: Η Βόρεια Κύπρος είναι πρόβλημα και του Ισραήλ – Σενάρια «απελευθέρωσης» των κατεχομένων

Άρθρο στην IsraelHayom, που σχολιάζεται από την HaberKibris αναφέρει πως το Ισραήλ, σε συντονισμό με Ελλάδα και Κύπρο, πρέπει να προετοιμάσει επιχείρηση απελευθέρωσης των κατεχομένων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ίαν Λέσερ: Η Τουρκία έχει τη Λιβύη ως όχημά της
Ελληνοτουρκικά 27.07.25

Ίαν Λέσερ: Η Τουρκία έχει τη Λιβύη ως όχημά της

Ο επικεφαλής του German Marshall Fund (GMF) στις Βρυξέλλες αναλύει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» τους κινδύνους που κρύβει το χάος στη βορειοαφρικανική χώρα - Τι λέει για το Κυπριακό, την κατάσταση στη Συρία και τον ρόλο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

Μαρία Βασιλείου
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για το τι θα πράξει στα χωρικά της ύδατα
Διπλωματία 26.07.25

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για το τι θα πράξει στα χωρικά της ύδατα

«Η επέκταση των χωρικών μας υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα που όχι μόνο δεν απεμπολούμε, αλλά συνιστά διαρκή παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής μας», λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Αττική 09.08.25

Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Κάτοικοι από τρεις οικισμούς περιγράφουν στο in τις δύσκολες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών – Οι φωτιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ρωσία: Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Ρωσία 09.08.25

Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική» συμπληρώνοντας ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Με
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά
Σφίγγει τα λουριά 09.08.25

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά

Φέτος, αρκετές χώρες στην Ευρώπη επέβαλαν βαριά πρόστιμα σε τουρίστες που συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα. Αλλά θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Reuters 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
