Ο κατάλογος με τα σημεία που θα γίνουν διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη την Κυριακή 10 Αυγούστου όλο και μακραίνει, καθώς η Γάζα βρίσκεται υπό τις απειλές του Ισραήλ για πλήρη κατάληψή της. Μέχρι την Παρασκευή είχαν ανακοινωθεί κινητοποιήσεις σε πάνω από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Σχεδόν σε όλα τα νησιά, και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις με βασικά συνθήματα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται».

«Από τα λιμάνια των νησιών και τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη ισραηλινών στρατιωτών – δολοφόνων του IDF στην ημέρα δράσης, στα σοκάκια, τα νησιά, τα λιμάνια, τα βουνά, τους δρόμους, τις πλατείες που θα γεμίσουν με μηνύματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Συνεχίζουμε να οργανώνουμε καλέσματα, συνεχίζουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό [..].

Όσο η ελληνική κυβέρνηση συναινεί στην γενοκτονία, στηρίζει το Ισραήλ, συνεργάζεται με το κράτος – δολοφόνο και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όλους και όλες εμάς που διαδηλώνουμε για το αυτονόητο, άλλο τόσο θα δείχνουμε σε όλο τον πλανήτη ότι στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης και η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της αλλά και συνένοχη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κίνηση «March to Gaza» που οργανώνει τις κινητοποιήσεις.

Οι απαγορεύσεις δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν

Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο καλεί επίσης σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις! Από τη Σύρο και τη Νάξο μέχρι την Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο και από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία και η λιμοκτονία στη Γάζα, να σταματήσει κάθε συνεργασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το σιωνιστικό κράτος τρομοκράτη.

Οι εξαγγελίες και οι απαγορεύσεις του Χρυσοχοΐδη και λοιπών κυβερνητικών, οι απειλές των αφεντικών και των μπράβων της τουριστικής βιομηχανίας, οι προκλήσεις των ΜΑΤ και των λιμενικών που έφτασαν στη Ρόδο να πατάνε διαδηλωτή στο λαιμό με το γόνατο, όπως έκαναν οι μπάτσοι στις ΗΠΑ όταν δολοφόνησαν τον Τζορτζ Φλόυντ, δεν μας φοβίζουν – μας εξοργίζουν! […]

Η Παλαιστινιακή Αντίσταση δεν λυγίζει, παρά την απειλή γενικευμένου λιμού και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων, προκαλώντας κρίση στο στρατόπεδο των σιωνιστών. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της δυναμώνοντας το κίνημα αλληλεγγύης, τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλει πραγματικές κυρώσεις, από τα κάτω, στο σιωνιστικό μόρφωμα».

Θέμα στα ισραηλινά ΜΜΕ

Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη έχει τραβήξει την προσοχή των ισραηλινών ΜΜΕ. Το Ynet αλλά και η Haaretz δημοσιεύουν σχετικά ρεπορτάζ στα οποία αναφέρουν ότι υπάρχει αυξημένη ανησυχία ανάμεσα στους Ισραηλινούς που επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές.

«Η ελληνική αστυνομία εντείνει τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Ισραηλινών τουριστών ενόψει των διαμαρτυριών της «Ημέρας Οργής» της επόμενης εβδομάδας, προειδοποιώντας ότι η βία δεν θα γίνει ανεκτή», γράφει η Haaretz που όπως και το Ynet κάνει αναφορά στα πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Σύρο, τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο.

«Οι εντάσεις έχουν επίσης κλιμακωθεί πολιτικά. Αφού ο ισραηλινός πρέσβης στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ, κατηγόρησε την Αθήνα ότι ανέχεται «αντισημιτικά» γκράφιτι και ότι δεν περιορίζει μια εχθρική ατμόσφαιρα, ο δήμαρχος Χάρις Δούκας απάντησε στον Χ: «Δεν θα πάρουμε μαθήματα δημοκρατίας από αυτούς που σκοτώνουν πολίτες»», αναφέρει η Haaretz και προσθέτει:

«Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Κατζ ανέφερε αντι-ισραηλινές διαμαρτυρίες και συνθήματα όπως «Σκοτώστε Σιωνιστές, Σώστε Ζωές» ως απόδειξη της αυξανόμενης υποκίνησης. Ο Δούκας υπερασπίστηκε τη δέσμευση της πόλης στην ελεύθερη έκφραση και καταδίκασε την εστίαση του Κατζ στα γκράφιτι εν μέσω αυτού που αποκάλεσε «μια άνευ προηγουμένου γενοκτονία» στη Γάζα.

Καθώς πλησιάζει η Κυριακή, Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες, αλλά πηγές λένε ότι ο συντονισμός ασφαλείας παραμένει ενεργός».