science
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Περιβάλλον 09 Αυγούστου 2025 | 13:10

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
12 hacks που «νικάνε» τη ζέστη

12 hacks που «νικάνε» τη ζέστη

Spotlight

Το καλοκαίρι του 2025 σημαδεύτηκε και πάλι από αρκετούς διαδοχικούς καύσωνες, οι οποίοι έπληξαν την Ευρώπη.

Και πουθενά αλλού οι επιπτώσεις αυτού του ακραίου καιρού δεν είναι πιο έντονες από ό,τι στις αστικές περιοχές της γηραιάς ηπείρου.

Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο του αστικού θερμικού νησιού (UHI), το οποίο αυξάνει σημαντικά τις θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις γύρω (αγροτικές) περιοχές, κάνοντας πιο έντονους τους καύσωνες.

«Αυτό το φαινόμενο του αστικού θερμικού νησιού επηρεάζει πόλεις σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να είναι περίπου δύο, τρία, μερικές φορές ακόμη και τέσσερεις βαθμούς υψηλότερες στις πόλεις σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές», δήλωσε ο Niels Souverijns, εμπειρογνώμονας για το κλίμα στο VITO του Βελγίου, στο Euronews.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των πόλεων ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έως και 10-15 °C υψηλότερες από ό,τι στις αγροτικές περιοχές.

Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων που επηρεάζονται.

Σχεδόν το 40 % του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε πόλεις, ενώ περίπου το 70 % κατοικεί σε αστικές περιοχές.

Πλήγμα για την υγεία

Το φαινόμενο αποτελεί μείζον πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων των πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας NOVA στην Πορτογαλία διαπίστωσε ότι οι εισαγωγές σε νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 18,9 % σε σχέση με τα επίπεδα αναφοράς κατά τις ημέρες καύσωνα, επιβαρύνοντας τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά, διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο.

«Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι με υποκείμενα προβλήματα υγείας, για παράδειγμα αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις, είναι οι πιο σοβαρά πληγείσες ομάδες», δήλωσε ο κ. Souverijns.

Καθώς το φαινόμενο εκδηλώνεται κυρίως τη νύχτα, οι άνθρωποι δεν δροσίζονται επαρκώς όταν πηγαίνουν για ύπνο, κάτι που έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Τσιμεντένια ζούγκλα

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, που κυμαίνονται από την ευρεία χρήση συγκεκριμένων υλικών έως τη συσσώρευση κτιρίων και την έντονη κυκλοφορία.

«Το γεγονός ότι η πόλη είναι θερμότερη από τη γύρω περιοχή οφείλεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται», δήλωσε ο κλιματολόγος Wim Thiery (VUB) στο Euronews. Αυτά περιλαμβάνουν την άσφαλτο και το τσιμέντο, τα οποία «απορροφούν τη θερμότητα όταν ο ήλιος λάμπει, την αποθηκεύουν και στη συνέχεια την εκπέμπουν τη νύχτα».

Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η μέγιστη θερμοκρασία στις πόλεις είναι υψηλότερη, αλλά και τη νύχτα η θερμοκρασία δεν πέφτει ιδιαίτερα.

Τα ψηλά κτίρια και τα στενά δρομάκια ενισχύουν επίσης αυτό το φαινόμενο, καθώς θερμαίνουν τον αέρα που παγιδεύεται μεταξύ τους, εμποδίζοντας τη φυσική ροή του ανέμου που θα συνέβαλε στην ψύξη του αέρα.

Ζήτημα κοινωνικής τάξης

Σε πολλές πόλεις, αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις φτωχότερες αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από πυκνή και μερικές φορές ανεξέλεγκτη αστικοποίηση.

Ο παράγοντας αυτός, σε συνδυασμό με τις κακές συνθήκες στέγασης, την έλλειψη μόνωσης και τη μειωμένη πρόσβαση σε επιλογές ψύξης, όπως οι χώροι πρασίνου, καθιστά το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας ένα κοινωνικοοικονομικό ζήτημα.

«Στις πλουσιότερες γειτονιές που βρίσκονται λίγο έξω από τα κέντρα των πόλεων, τείνει να υπάρχει περισσότερο πράσινο», είπε ο Thiery.

Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, όπου το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών συσχετίζεται στενά με την πρόσβαση σε φυσικές περιοχές, με τους φτωχότερους να υποφέρουν από οξεία έλλειψη δέντρων και πάρκων.

Τέλος, η ποσότητα της κυκλοφορίας σε μια πόλη έχει επίσης αντίκτυπο. Η ρύπανση από τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος στρώματος αερίων του θερμοκηπίου πάνω από μια πόλη, παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα.

Οι πόλεις συχνά βιώνουν ισχυρότερα φαινόμενα αστικής θερμικής νησίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία και την τοπογραφία των μητροπολιτικών περιοχών.

Πράσινες λύσεις

Ο κλιματολόγος Wim Thiery τόνισε ότι, στο μέλλον, το φαινόμενο του αστικού θερμικού νησιού αναμένεται να επιδεινωθεί.

Ωστόσο, οι πόλεις μπορούν να λάβουν μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Αυτά περιλαμβάνουν το σχεδιασμό πράσινων στεγών και προσόψεων για τα κτίρια, τη φύτευση περισσότερης βλάστησης και την καλύτερη χρήση του νερού.

«Σε πιο διαρθρωτικό επίπεδο, είμαστε φυσικά προσηλωμένοι στη φυσική προσαρμογή και βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης με τη φύτευση δέντρων, την απαλότερη επίστρωση των επιφανειών, τη δημιουργία πιο σκιερών και πράσινων πλατειών και δρόμων, την εισαγωγή νερού στην πόλη και τη δημιουργία δικτύων πράσινου-μπλε», δήλωσε στο Euronews ο Frederik Ceulemans, δημοτικός σύμβουλος για το κλίμα στην πόλη των Βρυξελλών.

«Υπάρχουν επιπλέον παρεμβάσεις που θέλουμε να δοκιμάσουμε σύντομα, όπως σκιερές κατασκευές, είτε προσωρινές είτε μόνιμες».

«Η προσαρμογή από μόνη της δεν αρκεί»

Ωστόσο, και οι δύο εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η προσαρμογή από μόνη της δεν αρκεί.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι ο αντίκτυπος της προσαρμογής είναι περιορισμένος. Σε πολύ τοπικό επίπεδο, όπου φυτεύονται δέντρα, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι αισθητός, αλλά έναν δρόμο πιο πέρα, θα είναι και πάλι πιο ζεστά», δήλωσε ο Thiery.

Αυτή είναι η πραγματικότητα των πόλεων: δεν υπάρχει περιθώριο για επαρκείς χώρους πρασίνου σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές.

Αυτό επιβεβαίωσε και ο Souverijns. «Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας θα ενταθεί στο μέλλον με την επιπλέον κλιματική αλλαγή. Επομένως, είναι επίσης σημαντικό να μειώσουμε τις εκπομπές μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
12 hacks που «νικάνε» τη ζέστη

12 hacks που «νικάνε» τη ζέστη

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
«Για την επόμενη γενιά»: Ώρα για μια φιλόδοξη συνθήκη του ΟΗΕ για τα πλαστικά, λέει κορυφαίος εμπειρογνώμονας
OHE 05.08.25

«Για την επόμενη γενιά»: Ώρα για μια φιλόδοξη συνθήκη για τα πλαστικά, λέει κορυφαίος εμπειρογνώμονας

Ο καθηγητής Richard Thompson, ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, δηλώνει ότι οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ πρέπει να δράσουν αποφασιστικά για να μπορούν να «κοιτάξουν στα μάτια την επόμενη γενιά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί οι διακοπές μας γίνονται πιο ακριβές; Ίσως να «φταίει» και η κλιματική κρίση
«Κοινωνικό συμβόλαιο» 05.08.25

Γιατί οι διακοπές μας γίνονται πιο ακριβές; Ίσως να «φταίει» και η κλιματική κρίση

Κάποιες χρεώσεις στους τουρίστες μπορεί να είναι για καλό. Δημοφιλείς προορισμοί για το φυσικό περιβάλλον απειλούνται από την κλιματική κρίση. Και οι φόροι βοηθούν να διατηρηθούν αυτοί οι παράδεισοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν λίμνες και φράγματα «στεγνώνουν» – Η λειψυδρία χτυπά την Ελλάδα και δεν φταίει (μόνο) η κλιματική κρίση
Περιβάλλον 04.08.25

Όταν λίμνες και φράγματα «στεγνώνουν» – Η λειψυδρία χτυπά την Ελλάδα και δεν φταίει (μόνο) η κλιματική κρίση

Η λειψυδρία δεν οφείλεται αποκλειστικά σε φυσικά αίτια και την κλιματική κρίση - Είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα στενά δεμένο με πολιτικές αποφάσεις και με ελλείψεις στις υποδομές

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο