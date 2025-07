Καύσωνες στην Ευρώπη: Οι επιστήμονες προβλέπουν 44.000 θανάτους εξαιτίας συνεπειών της ζέστης

Μηνύματα συναγερμού για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Ευρώπη έρχονται από τους επιστήμονες. Επισημαίνουν ότι οι καύσωνες, ειδικά στον ευρωπαϊκό Νότο, γίνονται όλο και πιο πρώιμοι και περισσότερο έντονοι, επηρεάζοντας μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία έχουν ήδη έρθει αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούνιο, ενώ ακόμη και η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες για την εποχή συνθήκες.

Πέρα όμως από τις δυστοπικές συνθήκες, οι καύσωνες απειλούν ανθρώπινες ζωές, με αποτέλεσμα οι αρχές των χωρών να εκδίδουν προειδοποιήσεις για «κόκκινο συναγερμό».

Ήδη είναι γνωστό ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και οι καιρικές συνθήκες που έχουν ήδη επικρατήσει φέτος επιβεβαιώνουν τη νέα πραγματικότητα. Μετράει ήδη δύο καύσωνες, και είναι αρχές Ιουλίου.

Οι θάνατοι στην Ευρώπη που σχετίζονται με τη ζέστη –από επιπτώσεις στην υγεία έως θύματα πυρκαγιών και άλλες συνέπειες από την υψηλή θερμοκρασία- εκτιμάται ότι μέσα στο 2025 θα φτάσουν τους 44.000.

Αλλά και τα προγνωστικά για το μέλλον δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet Public Health προβλέπει ότι ο αριθμός των θανάτων θα μπορούσε να τριπλασιαστεί, αν επικρατήσει το σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά τρεις βαθμούς σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή. Οι χώρες που θα βιώσουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο θα είναι οι μεσογειακές: η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία.

Στην Ελλάδα από την Κυριακή 5 Ιουλίου αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι από τις χώρες που βιώνουν την κλιματική κρίση με τον πιο έντονο τρόπο. Η υπόλοιπη νότια Ευρώπη ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από τον πρόσφατο καύσωνα.

«Η Ευρώπη έχει βιώσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες από τις αρχές Ιουνίου, πιο χαρακτηριστικές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, οι οποίες συνέβαιναν σπάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε στην El Mundo η Σαμάνθα Μπέρτζες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).

Western Europe is experiencing its second heatwave of the summer. For the continent as a whole, this June is likely to be one of the five warmest on record.

