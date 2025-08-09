newspaper
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09 Αυγούστου 2025 | 07:00

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
A
A
Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έβαλε η χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή ήταν έτοιμη για τις βαθμολογίες που έπιασαν οι συνολικά 43.080 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 23.314 πήραν μέρος στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας και οι υπόλοιποι 19.766 σε εκείνο της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 1Γ/2025 το ποσοστό συμμετοχής ξεπέρασε το 90%, ενώ στα εξεταστικά κέντρα προσήλθαν 30.114 υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 12.966 Τεχνολογικής. Βάσει, δε, των στατιστικών στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ, το 68% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

O μέσος όρος των βαθμολογιών

Το κυνήγι για μια θέση στο Δημόσιο, που προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα, φαίνεται πως δεν έχει ηλικία. Ετσι, το 38,8% των υποψηφίων ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 41-50 ετών κι ακολουθούσε αυτή των 30άρηδων (31-40 ετών). Η δε πλειοψηφία των συμμετεχόντων (55%) προερχόταν από άλλες περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες – πλην της Αττικής και της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των υποψηφίων, ο γενικός μέσος όρος που σημείωσε το σύνολο των συμμετεχόντων και στις τρεις δοκιμασίες (εξέταση γνώσεων, δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) έφτασε στο 67/100. Πάντως, η δοκιμασία που φαίνεται να δυσκόλεψε τους υποψήφιους είναι αυτή του επαγωγικού συλλογισμού (43/100), που αξιολογούσε την αντίληψη των υποψηφίων για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη δημιουργική εύρεση λύσεων. Αντίθετα, η εξέταση γνώσεων φαίνεται πως ήταν εύκολη υπόθεση για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι «έπιασαν» κατά μέσο όρο 84/100.«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δημοσιεύσαμε σε χρόνο – ρεκόρ τα αποτελέσματα της βαθμολογίας του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Η ικανοποίηση δεν αφορά μόνο την απόλυτη οργανωτική επιτυχία αλλά και τα στατιστικά στοιχεία της βαθμολογίας που θα πρέπει να μελετηθούν από όλους. Οφείλω θερμές ευχαριστίες προς τους συμβούλους και τους εργαζόμενους του ΑΣΕΠ που επί μεγάλο χρονικό διάστημα υπερέβησαν εαυτούς δημιουργώντας μια νέα εποχή στο πεδίο των προσλήψεων. Από τις πολλές δημόσιες υπηρεσίες που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας καθοριστικά, πρέπει να σταθώ στα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην Κοινωνία της Πληροφορίας», σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου.

Μάλιστα, επισημαίνει πως η ανακοίνωση των βαθμολογιών δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή. «Πρέπει να εκδοθούν οι προκηρύξεις για συγκεκριμένες πλέον θέσεις (προσλήψεις 2026 και 2027), θέμα στο οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο το εάν οι 200 και πλέον φορείς πρόσληψης έχουν ή θα έχουν σύντομα επικαιροποιήσει το ψηφιακό οργανόγραμμά τους. Φυσικά, η τελική αξιολόγηση του διαγωνισμού θα γίνει όταν θα αξιολογηθεί ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα προσληφθεί από αυτόν τον διαγωνισμό. Μέχρι τότε, όμως, πρέπει να συγκρατήσουμε αυτά που κερδίσαμε: νέα εργαλεία αξιολόγησης, αξιοποίηση τεχνολογίας, υποδειγματική συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και αποτελεσματικό project management».

Στο μεταξύ, για την προκήρυξη 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε διάφορους φορείς του Δημοσίου υποβλήθηκαν στο σύνολο 5.828 αιτήσεις. Υπενθυμίζεται πως η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες αιτήσεις (2.514) υπεβλήθησαν από επιτυχόντες ηλικίας 41-50 ετών.

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια- Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Χάρτης NASA 08.08.25 Upd: 22:31

Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών είναι για ακόμη μια φορά η χώρα καθώς πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας - Δείτε live πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια- Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Ο Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Οικονομία 09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
Ινδία – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο Πούτιν
Ινδία - Ρωσία 09.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Πούτιν

Ο Μόντι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, ημέρες αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό της Βρετανίας
Ισραήλ 09.08.25

Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον βρετανό πρωθυπουργό

«Αν ήσασταν πρωθυπουργός τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μιλούσε γερμανικά!», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ για τον Κιρ Στάρμερ, επειδή ζήτησε ν' «αναθεωρήσει αμέσως» το σχέδιό του για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μεξικό: Δεν κινδυνεύουμε από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, δηλώνει η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ
Κλαούντια Σεϊνμπάουμ 09.08.25

Το Μεξικό δεν κινδυνεύει από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ τόνισε ότι στρατεύματα των ΗΠΑ δεν θα εισέλθουν στο Μεξικό, και ενημέρωσε ότι η χώρα της δεν διερευνά φερόμενους δεσμούς μεταξύ του Νικολάς Μαδούρο και του καρτέλ Σιναλόα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση κατά των λατινοαμερικάνικων καρτέλ
Ζήτησε «επιλογές» 09.08.25

Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό του να πολεμήσει τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ

Η διαταγή του Τραμπ για εμπλοκή του στρατού στην καταπολέμηση των καρτέλ αποτελεί, κατά τη New York Times, επίσημο νομικό έρεισμα για ν’ αρχίσουν να διεξάγονται επιχειρήσεις στο έδαφος ξένων χωρών.

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
Γενοκτονία 09.08.25

Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει τις σφαγές του στη Γάζα

Εντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, αρχής γενομένης από την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σύνταξη
Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
Την Κυριακή 09.08.25

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα ζήτησε ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, καθώς η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας...».

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
«Ανταλλαγή εδαφών» 09.08.25

15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν με την κατάπαυση πυρός στο τραπέζι

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

