newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ελαιόλαδο: Αγορά απο αυτόματους πωλητές
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Αυγούστου 2025 | 11:47

Ελαιόλαδο: Αγορά απο αυτόματους πωλητές

Μετά τους πρώτους αυτόματους πωλητές σε Αθήνα, Έδεσσα, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο θα ακολουθησουν ακόμη τέσσερις στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Ελαιόλαδο από αυτόματους πωλητές.  Αυτή τη δυνατότητα προσφέρει μια αχαϊκή επιχείρηση, η Achaean Land», που «μαγείρευε» την ιδέα επτά ολόκληρα χρόνια, για να την κάνει τελικά πράξη τον Ιανουάριο του 2025, όταν τοποθετήθηκαν οι τέσσερις πρώτοι πωλητές σε Αθήνα, Έδεσσα, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο.

Αυτοί διαθέτουν αποκλειστικά την ετικέτα της αχαϊκής επιχείρησης «Oelia Terra», που αφορά σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο διατίθεται σε μεταλλικές συσκευασίες των 250 ml, 500 ml και 750 ml.

«Πρόκειται για ένα όραμα που συνδυάζει την παράδοση με την τεχνολογία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους καταναλωτές να αποκτούν εύκολα και γρήγορα ένα αυθεντικό ελληνικό και κορυφαίας ποιότητας προϊόν, όπου κι αν βρίσκονται και σε ανταγωνιστική τιμή», λέει ο ένας εκ των δύο ιδρυτών της αχαϊκής επιχείρησης, Κώστας Καμπέρος.

Σημειώνει δε, ότι με την εγκατάσταση και λειτουργία των πρώτων τεσσάρων αυτόματων πωλητών στις προαναφερόμενες περιοχές, η αχαϊκή εταιρεία εγκαινίασε την είσοδό της στην ελληνική αγορά, αφού, όπως εξηγεί, πριν είχε εξαγωγικό προσανατολισμό, διοχετεύοντας τα προϊόντα της σε ποσοστό 90% σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις για το άνοιγμα και νέων αγορών (Βουλγαρία και ΗΠΑ).

Το ελαιόλαδο… πάει σε όλη την Ελλάδα

«Η αποδοχή των Ελλήνων καταναλωτών στο πρώτο επτάμηνο λειτουργίας των τεσσάρων αυτόματων πωλητών ελαιολάδου είναι ικανοποιητική», τονίζει ο Κώστας Καμπέρος, γνωστοποιώντας ότι μέχρι το τέλος του 2027, θα έχουν τοποθετηθεί άλλα 150 μηχανήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως λέει, στο τέλος του 2025 – το αργότερο τον Ιανουάριο του 2026, τουλάχιστον τέσσερις αυτόματοι πωλητές της αχαϊκής επιχείρησης θα λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, μιας και «οι συζητήσεις μας για τους χώρους που θα τους φιλοξενήσουν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο». Ο κ. Καμπέρος προσθέτει ότι βάσει του σχεδιασμού και εκτός απροόπτου, αυτοί θα τοποθετηθούν στο κέντρο της πόλης και περιφερειακά αυτής: τόσο προς τα δυτικά όσο και προς τα ανατολικά.

Πολύ καλά εξελίσσεται το εν λόγω εγχείρημα στην Αθήνα, στην οποία λειτουργεί σήμερα ένας αυτόματος πωλητής, αλλά μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους – το αργότερο στις αρχές του επόμενου θα τοποθετηθούν άλλοι 15, μεταξύ άλλων στην Πλάκα και περιφερειακά (Νέα Μάκρη και Κορωπί). Εντός του 2026, η ομάδα των πέντε της αχαϊκής εταιρείας που «τρέχει» το πρότζεκτ με τους αυτόματους πωλητές και «παντρεύει» την αγάπη τους για το ελαιόλαδο με την καινοτομία, φιλοδοξεί και οραματίζεται να έχει εγκαταστήσει ένα-δύο μηχανήματα σε Πάτρα, Κρήτη, Αγρίνιο, Ιωάννινα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας.

Όσο για την Ahaean Land, ο κ. Καμπέρος, μιλώντας στο ΑΠΕ/ΜΠΕ,  λέει πως αποτελεί απόδειξη της κοινής κληρονομιάς και αγάπης που έχουν ο ίδιος και ο συνιδρυτής της επιχείρησης για το ελαιόλαδο, η οποία έχει τις ρίζες της στην ανατροφή τους στην Αχαΐα και την Αργολίδα.

Η επιχείρηση βασίζεται σε 10.000 ρίζες ελαιοδέντρων στον νομό Αχαΐας, με συνολική ετήσια παραγωγή που διαμορφώνεται σε 50 έως 60 τόνους λάδι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Οικονομία 09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ
Ανθρώπινη κατάσταση 09.08.25

Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ

Η βραβευμένη με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux παρατηρεί τους ανθρώπους σε ένα μεγάλο σουπερμάρκετ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο