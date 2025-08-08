Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, με μικρό εστιακό βάθος
Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια, λίγο πριν τις 21:00.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.
Ο σεισμός στην Εύβοια
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 11,6 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα Ανατολικά-Βορειοανατολικά της Ερέτριας.
