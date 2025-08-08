newspaper
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 20:14

Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών είναι για ακόμη μια φορά η χώρα καθώς πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας - Δείτε live πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κερατέας, με διάσπαρτες εστίες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Παράλληλα, δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.
2) Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.
3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.
4) Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.
5) Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί, στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι φωτιές είναι σε ύφεση, ενώ στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτο το μέτωπο – Εκκενώνονται οικισμοί
Μπαράζ μηνυμάτων 112 08.08.25 Upd: 19:54

Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα - Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτο το μέτωπο - Εκκενώνονται οικισμοί

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών - Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη και στην Αρχαία Ολυμπία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.08.25

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Διακοπές 08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Οι Πνευμονίδης, Στρεφέτσα ξεχώρισαν, ο Ροντινέι ήταν εξίσου καλός, όπως και ο Λιατσικούρας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμη πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο 6ο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
