Κρήτη: Ατύχημα με jet ski – Στο νοσοκομείο 54χρονη τουρίστρια
Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται μια 54χρονη τουρίστρια από την Ισπανία, όταν το jet ski στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτιδα, ανατράπηκε
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή Ανάληψης Χερσονήσου, όταν ένα εκμισθούμενο jet ski με δύο επιβαίνοντες – έναν 53χρονο Βέλγο και μια 54χρονη Ισπανίδα – ανετράπη στη θάλασσα.
Από το περιστατικό, η 54χρονη τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», όπου και νοσηλεύεται.
Η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου προχώρησε στη σύλληψη του 53χρονου χειριστή, καθώς και ενός 32χρονου υπηκόου Γεωργίας, υπεύθυνου για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο χειριστής δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόου, γεγονός που οδήγησε σε κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας και διατάραξη της ασφάλειας πλοίων.
Η προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
- Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
- Bαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός χωρίς ματς έχει δώσει περισσότερους βαθμούς από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρη
- Κρήτη: Ατύχημα με jet ski – Στο νοσοκομείο 54χρονη τουρίστρια
- Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο
- Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
- Πέλλα: Σύλληψη 15χρονου για παιδική πορνογραφία – Είχε στην κατοχή του 1.000 βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις