Καμπανάκι Τραμπ για νέα «Μεγάλη Ύφεση» στις ΗΠΑ

Παρόλο που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει συχνά ότι η οικονομία των ΗΠΑ γνωρίζει άνθηση υπό την θητεία του, προειδοποίησε την Παρασκευή για μια κατάρρευση τύπου 1929 εάν τα δικαστήρια καταργήσουν τη χρήση των εξουσιών έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει για να δικαιολογήσει την επιβολή σαρωτικών δασμών.

«Εάν ένα Δικαστήριο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς αποφάσιζε εναντίον μας σε αυτή την καθυστερημένη ημερομηνία, σε μια προσπάθεια να καταστρέψει ή να διαταράξει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, τη δημιουργία πλούτου και την επιρροή που έχουν δει ποτέ οι ΗΠΑ, θα ήταν αδύνατο να ανακτήσουμε ή να αποπληρώσουμε ποτέ αυτά τα τεράστια χρηματικά ποσά και την τιμή», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social . «Θα ήταν ξανά το 1929, μια ΜΕΓΑΛΗ ΎΦΕΣΗ!»

Το δικαστήριο

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ έκρινε τον Μάιο ότι ο Τραμπ υπερέβη τη νόμιμη εξουσία του επιβάλλοντας πολλούς από τους σαρωτικούς δασμούς του σε ξένα προϊόντα. Την περασμένη εβδομάδα, το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο εξέτασε την έφεση της κυβέρνησης Τραμπ και η επιτροπή των 11 δικαστών εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με το γεγονός ότι ο νόμος έδινε στον Τραμπ την εξουσία να επιβάλλει δασμούς με τον επιθετικό τρόπο που τους έχει εξαπολύσει η κυβέρνησή του. Οι δικαστές του εφετείου δεν έχουν ακόμη εκδώσει την απόφασή τους για την υπόθεση, για την οποία αναμένεται να ασκηθεί έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι μια απόφαση κατά των εξουσιών έκτακτης ανάγκης που έχει θα αποτελούσε μια «δικαστική τραγωδία» από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είχαν «κανέναν τρόπο» να ανακάμψουν.

«Αν επρόκειτο να αποφανθούν ενάντια στον πλούτο, τη δύναμη και την ισχύ της Αμερικής, θα έπρεπε να το είχαν κάνει ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙ, στην αρχή της υπόθεσης», είπε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ

Οι δασμοί έχουν τεράστιο θετικό αντίκτυπο στο Χρηματιστήριο. Σχεδόν κάθε μέρα, σημειώνονται νέα ρεκόρ. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν στα ταμεία της χώρας μας. Εάν ένα Δικαστήριο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς αποφάσιζε εναντίον μας σε αυτή την καθυστερημένη ημερομηνία, σε μια προσπάθεια να μειώσει ή να διαταράξει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, τη δημιουργία πλούτου και την επιρροή που έχουν δει ποτέ οι ΗΠΑ, θα ήταν αδύνατο να ανακτήσουμε ή να αποπληρώσουμε αυτά τα τεράστια χρηματικά ποσά και την τιμή. Θα ήταν ξανά το 1929, μια ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ! Αν επρόκειτο να αποφανθούν κατά του πλούτου, της δύναμης και της ισχύος της Αμερικής, θα έπρεπε να το είχαν κάνει ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ, στην αρχή της υπόθεσης, όπου ολόκληρη η χώρα μας, ενώ δεν θα είχε ποτέ ξανά την ευκαιρία να ζήσει αυτό το ΜΕΓΑΛΕΙΟ, δεν θα είχε τεθεί σε κίνδυνο όπως το 1929. Δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να ανακάμψει από μια τέτοια δικαστική τραγωδία, αλλά γνωρίζω το δικαστικό μας σύστημα καλύτερα από τον καθένα, δεν υπάρχει κανείς στην ιστορία που να έχει περάσει από δοκιμασίες, ταλαιπωρίες και αβεβαιότητες όπως εγώ, και απολύτως τρομερά, αλλά και εκπληκτικά όμορφα, πράγματα μπορούν να συμβούν. Η χώρα μας αξίζει ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ, ΟΧΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!

Πηγή: OT