Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια

Τα κλασικά, ογκώδη και ιδιαίτερα δημοφιλή «ασχημόμορφα παπούτσια» Crocs που κάποτε θεωρούνταν φάουλ της μόδας, γνώρισαν μια εκρηκτική άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μετατρέποντας την εταιρεία σε μια από τις πιο ισχυρές μπράντες ανά τον κόσμο.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ και η τάση που δείχνει να δύει δείνουν ότι η αλματώδης πορεία των Crocs φτάνει στο τέλος της, καθώς η εταιρεία είδε τη μετοχή της να βυθίζεται κατά σχεδόν 30% σε μία μόνο ημέρα, μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις στην ιστορία της σημειώνει ο The Guardian.

Η άλλοτε ασταμάτητη πορεία της εταιρείας υποδημάτων Crocs βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οι μετοχές της κατέγραψαν πτώση-σοκ κατά 29,2% μέσα σε μία ημέρα, τη μεγαλύτερη από το 2011.

Η δραματική αυτή εξέλιξη ήρθε μετά την αναθεώρηση των οικονομικών προβλέψεών της, που πλέον κάνουν λόγο για μείωση εσόδων κατά 9% με 11% για το τρέχον τρίμηνο, απογοητεύοντας τους αναλυτές που ανέμεναν έστω και μικρή ανάπτυξη.

Η πτώση έρχεται λίγους μήνες μετά από τα πιο αισιόδοξα σενάρια της εταιρείας που έβλεπε τα προϊόντα της να είναι πάλι trendy.

Ανεβαίνουν τα sneakers, οι δασμοί κοστίζουν

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντριου Ρις, απέδωσε αυτή τη δυστοκία σε ένα μίγμα παραγόντων.

Καταρχάς, αναφέρθηκε στους «άκρως επιφυλακτικούς» καταναλωτές στη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι, ανήσυχοι για την οικονομική αβεβαιότητα, έχουν περιορίσει τις αγορές τους και αποφεύγουν ακόμα και την επίσκεψη στα καταστήματα.

Η διοίκηση της Crocs αναγνώρισε επίσης ότι η τάση των «άσχημων παπουτσιών» (ugly shoe), που εκτόξευσε τις πωλήσεις της εταιρείας την εποχή της πανδημίας, δείχνει σημάδια κόπωσης, καθώς οι καταναλωτές φαίνεται να στρέφονται και πάλι προς τα αθλητικά υποδήματα ενόψει των μεγάλων αθλητικών γεγονότων που έρχονται.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις από τους νέους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η οικονομική διευθύντρια της Crocs, Σούζαν Χίλι, εκτίμησε ότι οι δασμοί αυτοί θα επιβαρύνουν την κερδοφορία της εταιρείας με 37 εκατ. ευρώ (40 εκατ. δολάρια) το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και με 84 εκατ. ευρώ (90 εκατ. δολάρια) σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα πλήττεται η θυγατρική της, HEYDUDE, που παράγει casual υποδήματα και αποκτήθηκε το 2021.

Παρ’ όλα αυτά, η Crocs δεν το βάζει κάτω. Ο Άντριου Ρις διαβεβαίωσε πως η εταιρεία λαμβάνει μέτρα, όπως η μείωση των δαπανών, ο έλεγχος των αποθεμάτων και η περιστολή των προσφορών, με σκοπό να προστατέψει την υγεία της μάρκας και την κερδοφορία της μακροπρόθεσμα.

Παρότι η Crocs κατέγραψε ζημίες προ φόρων ύψους 418 εκατ. ευρώ (448,6 εκατ. δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,4% σε 1,02 δισ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια), κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης στις διεθνείς αγορές.

Η κατήφεια του αμερικανικού καταναλωτή και η αλλαγή στις τάσεις της μόδας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του μοντέλου της Crocs και την ικανότητά της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως και άλλες ισχυρές μπράντες.

Παράλληλα, η McDonald’s δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι πελάτες στις ΗΠΑ με χαμηλότερα εισοδήματα μειώνουν τις πωλήσεις fast food για να εξοικονομήσουν χρήματα.

Την Πέμπτη, η εταιρεία μόδας Ralph Lauren δήλωσε ότι ενώ είχε αναβαθμίσει τις προβλέψεις εσόδων για ολόκληρο το έτος, «διατηρεί συνεχή επιφυλακτικότητα» για το παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς θέλει να δει «πώς θα ανταποκριθούν οι καταναλωτές στην έναρξη της φθινοπωρινής εορταστικής περιόδου και ποιο θα είναι ένα αβέβαιο, ενδεχομένως πληθωριστικό περιβάλλον».