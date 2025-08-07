Σοκ στην Ισπανία – Γονείς συνελήφθησαν καθώς κοκαΐνη και κάνναβη εντοπίστηκαν στο αίμα του παιδιού τους
Στην Ισπανία ένα ζευγάρι συνελήφθη, καθώς σε εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο παιδί τους, βρέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη
Η αστυνομία στην Ισπανία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας μετά την ανίχνευση κοκαΐνης και κάνναβης στον οργανισμό του τρίχρονου γιου τους στο νοσοκομείο La Fe της Βαλένθια.
Ο ανήλικος παραμένει προς στιγμήν στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης της Βαλένθια.
Συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου στην Ισπανία
Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε στην εφημερίδα El País ότι η σύλληψη των γονιών, ενός 46χρονου άνδρα και μιας 26χρονης γυναίκας, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου, μετά την αναφορά του περιστατικού από το νοσοκομείο, όταν το παιδί εισήχθη στο κέντρο με συμπτώματα δηλητηρίασης.
Το παιδί έχει τεθεί υπό την επιμέλεια του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης της Βαλένθια προς το παρόν και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με πηγή του αστυνομικού τμήματος. Η μελλοντική κατάσταση του παιδιού θα καθοριστεί από την διαδικαστική απόφαση για τους γονείς και τις εκθέσεις σχετικά με την ικανότητά τους να το φροντίζουν.
Οι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με την κατηγορία της εγκατάλειψης παιδιού και παραβίασης της δημόσιας υγείας. Αξιωματικοί της Grume, της ειδικής μονάδας ανηλίκων της ισπανικής αστυνομίας, παρέπεμψαν την υπόθεση στο Ερευνητικό Δικαστήριο της Βαλένθια. Οι κατηγορούμενοι θα καταθέσουν ενώπιόν του.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του με επιληπτική κρίση, αφού έπαθε ακαμψία και υπέστη ξαφνικές σπασμωδικές συσπάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Levante-EMV τη Δευτέρα.
