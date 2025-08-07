newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 17:36
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Σοκ στην Ισπανία – Γονείς συνελήφθησαν καθώς κοκαΐνη και κάνναβη εντοπίστηκαν στο αίμα του παιδιού τους
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 18:12

Σοκ στην Ισπανία – Γονείς συνελήφθησαν καθώς κοκαΐνη και κάνναβη εντοπίστηκαν στο αίμα του παιδιού τους

Στην Ισπανία ένα ζευγάρι συνελήφθη, καθώς σε εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο παιδί τους, βρέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

Σύνταξη
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Η αστυνομία στην Ισπανία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας μετά την ανίχνευση κοκαΐνης και κάνναβης στον οργανισμό του τρίχρονου γιου τους στο νοσοκομείο La Fe της Βαλένθια.

Ο ανήλικος παραμένει προς στιγμήν στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης της Βαλένθια.

Συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου στην Ισπανία

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε στην εφημερίδα El País ότι η σύλληψη των γονιών, ενός 46χρονου άνδρα και μιας 26χρονης γυναίκας, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου, μετά την αναφορά του περιστατικού από το νοσοκομείο, όταν το παιδί εισήχθη στο κέντρο με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Το παιδί έχει τεθεί υπό την επιμέλεια του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης της Βαλένθια προς το παρόν και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με πηγή του αστυνομικού τμήματος. Η μελλοντική κατάσταση του παιδιού θα καθοριστεί από την διαδικαστική απόφαση για τους γονείς και τις εκθέσεις σχετικά με την ικανότητά τους να το φροντίζουν.

Οι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με την κατηγορία της εγκατάλειψης παιδιού και παραβίασης της δημόσιας υγείας. Αξιωματικοί της Grume, της ειδικής μονάδας ανηλίκων της ισπανικής αστυνομίας, παρέπεμψαν την υπόθεση στο Ερευνητικό Δικαστήριο της Βαλένθια. Οι κατηγορούμενοι θα καταθέσουν ενώπιόν του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του με επιληπτική κρίση, αφού έπαθε ακαμψία και υπέστη ξαφνικές σπασμωδικές συσπάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Levante-EMV τη Δευτέρα.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση
Πλήρης έλεγχος 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25

Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
