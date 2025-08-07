Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Βασιλιάς Αλέξανδρος – Ασπασία Μάνου: Ο έρωτας που συντάραξε την Ελλάδα
Ιστορικό Αρχείο 07 Αυγούστου 2025 | 08:30

Βασιλιάς Αλέξανδρος – Ασπασία Μάνου: Ο έρωτας που συντάραξε την Ελλάδα

Ο έρωτας και ο γάμος του Βασιλιά Αλέξανδρου με την «κοινή θνητή» Ασπασία Μάνου και οι αντίδρασεις που προκάλεσε

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Spotlight

Στις 7 Αυγούστου 1972 πέθανε στη Βενετία, η Ασπασία Μάνου. Η γυναίκα που, δεκαετίες νωρίτερα, χάρις στον έρωτα της με τον Βασιλιά Αλέξανδρο υπήρξε η πρωταγωνίστρια μιας ερωτικής ιστορίας, με την οποία ασχολήθηκαν, βασιλείς, πρωθυπουργοί και ολόκληρος ο ελληνικός λαός.

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 1.9.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» I «ΤΑ ΝΕΑ»

Γράφει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 10ης Αυγούστου 1972:

«Σήμερα γίνεται στην Βενετία η κηδεία -κατά το ελληνορθόδοξο δόγμα- της Ασπασίας Μάνου, μοργανατικής συζύγου του άτυχου βασιλέα Αλεξάνδρου της Ελλάδος.

»Η Μάνου πέθανε χθες από καρδιακή πάθηση, σε ηλικία 76 ετών, στην πόλη των Δόγηδων, όπου έμενε σε μέγαρο, που αγόρασε από μακρινό συγγενή του Άντονυ Ήντεν.

»Η Ασπασία Μάνου, που εθεωρείτο στην εποχή της καλλονή ενέπνευσε στον τότε πρίγκιπα Αλέξανδρο σφοδρό έρωτα, που κατέληξε σε μυστικό γάμο όταν ο Αλέξανδρος έγινε βασιλεύς.

»Στην νομιμοποίηση του δεσμού του Αλέξανδρου με την Μάνου, αντετάχθησαν τόσο ο τότε εξόριστος πατέρας του βασιλεύς Κωνσταντίνος, όσο και ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος».

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 10.8.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» I «ΤΑ ΝΕΑ»

Η Ασπασία Μάνου, αν και «κοινή θνητή», χωρίς βασιλική καταγωγή, υπήρξε η σύζυγος του Βασιλιά Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος, που βρέθηκε στον ελληνικό θρόνο διαδεχόμενος τον έκπτωτο πατέρα του Βασιλέα Κωνσταντίνο, και που λίγο αργότερα γνώρισε τραγικό θάνατο όταν τον δάγκωσε μία μαϊμού στους βασιλικούς κήπους του Τατοΐου, ερωτεύτηκε την Ασπασία σφοδρά και, παρά τις εξίσου σφοδρές αντιρρήσεις της εξόριστης τότε οικογένειάς του, την παντρεύτηκε, «χαρίζοντας» στην ελληνική κοινωνία μία από τις πιο πολυσυζητημένες ερωτικές ιστορίες του 20ου αιώνα .

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.8.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ι «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιστορικό πλαίσιο

Βρισκόμαστε εν μέσω του Εθνικού Διχασμού, της διαμάχης δηλαδή μεταξύ του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και του βασιλία Κωνσταντίνου για το αν η Ελλάδα θα συμμετείχε τελικά στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό των Αγγλογάλλων (όπως επιθυμούσε ο Βενιζέλος) ή θα παρέμενε ουδέτερη, εξυπηρετώντας έτσι τους σκοπούς της Γερμανίας (όπως επιθυμούσε ο Κωνσταντίνος).

Η χώρα χωρίζεται στα δύο, σε βενιζελικούς και κωνσταντινικούς/αντιβενιζελικούς. Τον Σεπτέμβριο του 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει εξαναγκαστεί σε παραίτηση, εγκαταλείπει την Αθήνα και έχοντας τη στήριξη ισχυρού τμήματος των ενόπλων δυνάμεων συγκροτεί την κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’, προ του διχασμού.

Τον Ιούνιο του 1917, ύστερα από ένοπλη παρέμβαση των Αγγλογάλλων, που κορυφώθηκε με τον ναυτικό αποκλεισμό της Αθήνας, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο πρωτότοκος γιος του και διάδοχος Γεώργιος εξορίζονται στην Ιταλία και συναινούν στο να αναλάβει τον θρόνο ο 24χρονος τότε γιος του Κωνσταντίνου, πρίγκιπας Αλέξανδρος, λύση η οποία βρίσκει σύμφωνο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος σχηματίζει κυβέρνηση.

Ας δούμε λοιπόν, πώς μέσα σε αυτές τις πολιτικές συνθήκες εξελίσσεται ο έρωτας μεταξύ Αλέξανδρου και Ασπασίας. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ασπασίας Μάνου, στο τεύχος της 18ης Αυγούστου 1972, το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και ο Γεώργιος Ρούσσος αφηγούνται στους νεότερους τη συναρπαστική αυτή ιστορία.

Το πλήγμα

«Η βασίλισσα Σοφία από την εξορία της γράφει στον γιο της βασιλέα Αλέξανδρο: “Αυτό το πλήγμα δεν θα το καταφέρης εναντίον του πατρός σου, του οποίου η υγεία είναι επισφαλής!”

»Το πλήγμα που έπροκειτο να καταφέρη ο Αλέξανδρος στον Κωνσταντίνο ήταν ο γάμος του με την Ασπασία Μάνου. Ένας γάμος που πήρε συνταρακτικές προεκτάσεις και παρά λίγο να μεταβάλη άρδην τα πεπρωμένα της Δυναστείας η οποία βασιλεύει στην Ελλάδα επί ένα αιώνα. (…)

»Ο γάμος του Αλέξανδρου τον οποίον με αγωνία προσπαθούσε να προλάβη η εξόριστος μητέρα του θα ανέτρεπε απότομα την “βασιλική τάξη” αφού στη Δυναστεία θα έμπαινε και ελληνικό αίμα – και μάλιστα αίμα μιας απλής αστής.

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.8.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι φόβοι της Σοφίας

»Αυτός ήταν ο πρώτος φόβος που κατείχε τότε την βασίλισσα Σοφία, η οποία σαν απόγονος μιας σειράς αυτοκρατόρων, έφριττε και στην ιδέα μόνο ότι θα έμπαινε στην οικογένεια της μια κοινή θνητή.

»Ο δεύτερος φόβος της Σοφίας ήταν ακόμη περισσότερο αγχώδης. Επίστευε η εξόριστη εστεμμένη – και μαζί της και ο βασιλεύς Κωνσταντίνος – ότι ο γάμος του γιού των με την Ασπασία Μάνου θα αποτελούσε ένα ισχυρότατο πολιτικό όπλο στα χέρια του Ελευθερίου Βενιζέλου για να πραγματοποιήση κάποιους τολμηρούς σκοπούς του.

»Συγκεκριμένως να απομακρύνη από τον θρόνο, τελεσίδικα τον Κωνσταντίνο, τη Σοφία και τον διάδοχό τους Γεώργιο, να σταθεροποιήση την βασιλεία του Αλεξάνδρου και κατ’ αυτόν τον τρόπο να ιδρύση μια νέα Δυναστεία, η οποία θα ήταν κατά το ήμισυ ελληνική – αφού τον μέλλοντα διάδοχο θα τον γεννούσε μιά αληθινή Ελληνίδα η Ασπασία Μάνου.

(…)

»Τον επίφοβο γάμο δεν κατόρθωσαν να τον ματαιώσουν οι μητρικές εκκλήσεις, ούτε οι πατρικές επιταγές, ούτε οι απειλές μιας ολόκληρης κομματικής παρατάξεως, της αντιβενιζελικής. Ο γάμος έγινε (…) και από εκείνη την στιγμή η Ασπασία Μάνου – η μοργανατική σύζυγος του βασιλέως Αλεξάνδρου, που πέθανε προχθες στην Βενετία – έγινε το “μαύρο πρόβατο” της βασιλεύουσας στην Ελλάδα Δυναστείας. (σ.σ. Ως μοργανατικός ορίζεται ο γάμος γόνου ηγεμόνα στον οποίο δεν έχει παρασχεθεί σχετική άδεια από τον αρχηγό του ηγεμονικού οίκου)

Ξένο σώμα

»Οργή συγκρατημένη, αγανάκτηση βουβή, αλλά αδιάλειπτη συνώδευαν την άτυχη αυτή γυναίκα από της πλευράς όλων σχεδόν των συγγενών του βασιλικού συζύγου της. Δεν την εδέχοντο στην οικογένειά τους, ούτε καν στον παλατιανό κύκλο τους, της έστρεφαν τα νώτα επιδεικτικά, της έδειχναν με κάθε τρόπο την άκαμπτη και αδιάλλακτη αποδοκιμασία τους. Επί πενήντα ολόκληρα χρόνια η Ασπασία Μάνου υπήρξε για την Δυναστία μια εξοργιστική παρείσακτη.

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.8.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ι «ΤΑ ΝΕΑ»

Πώς γνωρίστηκαν

Την πρώτη γνωριμία μεταξύ Αλέξανδρου και Ασπασίας αφηγείται ο βιογράφος και πιστός φίλος του Αλέξανδρου, Χρήστος Ζαλοκώστας.

«Ένα βράδυ του Ιανουαρίου 1915 ο πρίγκιπας Αλέξανδρος γνώρισε στο σπίτι του σταυλάρχη Υψηλάντη την Ασπασία Μάνου. Την θυμόταν μικρή, μελαχροινό κοριτσάκι, να παίζη με την αδελφή του.

»Εκείνη στο βασιλικό περιβόλι. Θυμόταν καλά ότι, μια μέρα που την κυνηγούσε, η Ασπασία έπεσε κι έσπασε τον αγκώνα της. Έτρεχε πολύ αίμα από την πλήγη και μάταια αυτός δοκίμαζε να το σταματήση. “Πονάς;” την ρώτησε. “Πολύ!”. “Και δεν κλαις;” “Όχι…”. Πονάει και δεν κλαίει, σκέφτηκε..(ο Αλέξανδρος) και από τότε την μαρκάρισε. Ύστερα έλειψε πολλά χρόνια η Ασπασία για να σπουδάση στην Ελβετία, και τώρα, κοπέλλα 18 χρονών, καθόταν απέναντί του στο γεύμα, αγνώριστη, ωραιότατη.

»Τα βλέμματα του Αλέξανδρου κατάτρωγαν το πρόσωπό της εξετάζοντάς την ομορφιά της. Μεγάλα μαύρα μάτια, μέτωπο που είχε “το κλασικό γνώρισμα της ελληνικής καλλονής”, κεφάλι που “έμοιαζε αρχαίο άγαλμα, με μαλλιά χωρισμένα στη μέση και παρθενικό στόμα” και μια φωνή που ακούγονταν σαν μουσική. Ένας ακατάπαυστος μελωδισμός έβγαινε από την Ασπασία, είτε μιλούσε, είτε σώπαινε” (…)

»Μόλις τελείωσε το γεύμα την πλησίασε και την τράβηξε προς την μαρμαρένια είσοδο του μεγάρου για να την έχη κοντά του, ολόρθη, ψηλή και λυγερή σαν κυπαρίσσι. (…) Εκείνη την βραδυά άρχισε ο μεγάλος έρωτας του λιγόζωου πρίγκιπα».

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.8.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ι «ΤΑ ΝΕΑ»

O Aλέξανδρος, παρά τη θέση του και παρά την γοητευτική εμφάνισή του χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη και κοπιώδη προσπάθεια ώστε τα συναισθήματά του για την Ασπασία να βρουν ανταπόκριση. Ανάμεσα τους γεννήθηκε ένας μεγάλος έρωτας για την επισημοποίηση του οποίου θα ήταν απαραίτητη η έγκριση του πρωθυπουργού.

Ο Αλέξανδρος επικοινωνεί με τον Βενιζέλο

Τον Μάιο του 1919, με επιστολή του, ο Αλέξανδρος ζητά ουσιαστικά τη συνδρομή του Βενιζέλου προκειμένου να εξασφαλίσει επίσημη έγκριση του γάμου του με την Ασπασία. Από τα γραφόμενα του Αλέξανδρου γίνεται ξεκάθαρο πόσο καλές ήταν οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο αλλά και πως «το ελληνικό αίμα» της Ασπασίας Μάνου αποτελούσε πράγματι κρίσιμη πτυχή του όλου ζητήματος.

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος αναφέρει στην επιστολή του:

«Ακολουθήσας πάντοτε προθύμως και ειλικρινώς τας συμβουλάς υμών, Κύριε Πρόεδρε, και λαμβάνων υπ’ όψιν την κατά το παρελθόν έτος σύστασιν υμών όπως προβώ ανεπισήμως εις την τέλεσιν των ευτυχών γάμων μου μετά της Ελληνίδος κόρης Ασπασίας Μάνου (…) και βασιζόμενος εις την διαβεβαίωσιν υμών ότι εκ των υστέρων θα προβαίνατε εις την έγκρισιν και επισημοποίησιν του τετελεσμένου γεγονότος των γάμων μου, έρχομαι να πληροφορήσω υμάς περί της αποφάσεώς μου όπως προβώ, όλως ανεπισήμως, εις την τέλεσιν αυτών (…) ο γάμος μου μεθ’ Ελληνίδος κόρης θα υποκαύση την ελληνικήν φιλαυτίαν και θα ηχήση ευαρέστως εις την ελληνικήν ψυχήν.

»Εν τη πεποιθήσει επίσης ότι ουδόλως απομακρύνομαι των αισθημάτων, πεποιθήσεων και ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ υμών επί του θέματος τούτου, παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενος δώσητε όπου δει, έαν κρίνετε τούτο αναγκαίον, τας υμετέρας οδηγίας».

Τον Νοέμβριο του 1919 ο βασιλιάς, πλέον, Αλέξανδρος παντρεύεται την Ασπασία Μάνου, κόρη του Συνταγματάρχη της Χωροφυλακής Πέτρου Μάνου.  Η τελετή δεν θυμίζει σε τιπότα γάμο βασιλικό. Ούτε πλήθος λαού, ούτε άλογα, ούτε άμαξες, ούτε ημίψυλα. Μόνοι παρόντες ο ιερέας που τελεί το μυστήριο και ο συγγραφέας και στενός φίλος του Βασιλιά Αλέξανδρου, Χρήστος Ζαλοκώστας.

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.8.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ι «ΤΑ ΝΕΑ»

Το άδικο τέλος

Ο γάμος όμως αυτός, που συντάραξε την Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα, θα διακοπεί βίαια πριν καλά καλά συμπληρωθεί ένας χρόνος. Στις 12 Οκτωβρίου του 1920 ο Αλέξανδρος πεθαίνει από σηψαιμία.

Λίγες ημέρες πριν, ο σκύλος του, Φρίτς, είχε εμπλακεί σε συμπλοκή με μία μαϊμού στους βασιλικούς κήπους του Τατοΐου. Ο Αλέξανδρος μεσολάβησε για να χωρίσει τα δύο ζώα και δέχθηκε δάγκωμα από τη μαϊμού στο πόδι. Η μόλυνση ήταν ραγδαία και οδήγησε τον Αλέξανδρο στον θάνατο.

Ο Αλέξανδρος πέθανε σε ηλικία μόλις 27 ετών. Πέντε μήνες αργότερα η Ασπασία Μάνου γέννησε την κόρη τους, πριγκίπισσα Αλεξάνδρα. Οι γονείς του Αλέξανδρου δεν αποδέχθηκαν ποτέ όχι μόνο τον γάμο του γιου τους με τη Μάνου αλλά ούτε και το ότι υπήρξε βασιλιάς.

Το αμάρτημά του, πέρα από τον γάμο του με μια κοινή θνητή ήταν ότι συνεργάστηκε με τον «σατανά» Ελευθέριο Βενιζέλο. Έτσι για τη βασιλική οικογένεια ο Αλέξανδρος δεν υπήρξε τίποτε περισσότερο από τοποτηρητής του θρόνου, γι’ αυτό και στο μνήμα του στο Τατόι, δεν αγαγράφεται η λέξη βασιλεύς, αλλά η λέξη βασιλόπαις (παιδί βασιλιά).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Μίκης Θεοδωράκης: «Κατά βάθος πίστευα αυτά που έλεγε ο Μιχάλης»
Πλεκτάνες και σκευωρίες 29.07.25

Μίκης Θεοδωράκης: Ως και σε μένα αντισταθείτε

Η εξουσία, είτε μπλε είτε κόκκινη είτε μαύρη είναι, έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, στα οποία εμπλέκεται αναπότρεπτα ο αντεξουσιαστής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ιωάννης Κονδυλάκης: Ένας συγγραφέας με συνείδηση των ευθυνών του
Η θέληση του καλού 25.07.25

Ιωάννης Κονδυλάκης: Παλμός ζωής

Μια συγγραφική μορφή που κατέχει μικρή αλλά έντιμη και μόνιμη θέση μέσα στην ιστορία των νέων μας γραμμάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
23 Ιουλίου 1974: Το μυστικό σχέδιο του Δημητρίου Ιωαννίδη
«Η πιο γελοία κυβέρνηση στον κόσμο» 23.07.25

23 Ιουλίου 1974: Iωαννίδης ο αμετανόητος

«Ας αφήσουμε τους πολιτικούς να χειρισθούν την κυπριακή κρίση και ύστερα, αφού τους επιρρίψουμε την ευθύνη της συνθηκολογήσεως, τους ανατρέπουμε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο