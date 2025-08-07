Ποιος είναι ο «Ibiza Final Boss» που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο

Ένας Βρετανός clubber χαρακτηρίστηκε ως το «τελικό αφεντικό της Ίμπιζα» (Ibiza Final Boss), μετά τις εμφανίσεις του και την ιδιαίτερη παρουσία του στο ισπανικό νησί, που έγιναν viral στο TikTok.

Ο άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί ως ο Jack Kay από το Νιούκαστλ, έγινε αμέσως διάσημος στα social media όταν εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που ανέβασε το κλαμπ Zero Six West. Στη λεζάντα, το μαγαζί έγραφε:

«Ξέρει κανείς αυτόν τον απόλυτο θρύλο; Γιατί έχουμε δύο θέσεις στη λίστα καλεσμένων με το όνομά του!»

Το κλιπ, που έχει ξεπεράσει τις 18 εκατομμύρια προβολές, δείχνει τον Kay να χορεύει φορώντας γυαλιά ηλίου, μια χοντρή χρυσή αλυσίδα και ένα μαύρο επώνυμο γιλέκο. Ωστόσο, αυτό που έχει αιχμαλωτίσει πραγματικά τη φαντασία του κοινού είναι το κοφτό του κούρεμα σε στιλ «κατσαρόλας».

Από τότε, κι άλλα βίντεο με το «τελικό αφεντικό της Ίμπιζα» έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο TikTok. Σε ένα απ’ αυτά, που έχει φτάσει τις 9,2 εκατομμύρια προβολές, ένας άλλος θαμώνας τον δείχνει να χορεύει δίπλα στον «άνθρωπο, τον μύθο, τον θρύλο».

Έγινε αμέσως meme

Σύντομα, το πρόσωπο του Kay εμφανίστηκε σε memes σε όλο το διαδίκτυο.

Σε άλλα σχόλια, οι χρήστες έδειχναν να τον λατρεύουν, σχολιάζοντας την «ενέργεια» που εκπέμπει στα βίντεό του. Ένας fan έγραψε στο Χ/Twitter:

«Η δύναμη του short-form content ξαναχτυπά… Αυτός ο τύπος πήγε διακοπές ως Jack και έφυγε ως το τελικό αφεντικό της Ίμπιζα. Την άλλη βδομάδα θα έχει podcast. Τον άλλο μήνα, θα λανσάρει κρυπτονόμισμα.»

Μιλώντας στην Ibiza Times, ο 26χρονος εμφανίστηκε σε βίντεο στο Instagram δηλώνοντας:

«Είμαι το τελικό αφεντικό της Ίμπιζα. Jack Kay. Γνωρίστε με.»

Εκμεταλλευόμενος τη νέα του φήμη, ο Kay δημιούργησε λογαριασμούς σε TikTok και Instagram — ο τελευταίος αριθμεί ήδη 28.000 followers την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Σε Instagram Story, ευχαρίστησε τον κόσμο:

«Εκτιμώ όλη την αγάπη και τα μηνύματα από όλους. Θα απαντήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Είναι πολλά για μένα αυτή τη στιγμή. Είμαι απλά ένα φυσιολογικό άτομο από το Νιούκαστλ — είναι τρελό».