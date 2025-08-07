newspaper
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 22:12
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στην Αρτέμιδα
Φωτιά στο Ηράκλειο: Συναγερμός στον Δήμο Γόρτυνας – Δύσκολη η κατάσβεση λόγω δύσβατης περιοχής
Ελλάδα 07 Αυγούστου 2025 | 21:58

Φωτιά στο Ηράκλειο: Συναγερμός στον Δήμο Γόρτυνας – Δύσκολη η κατάσβεση λόγω δύσβατης περιοχής

Τι αναφέρει στην ενημέρωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά στο Ηράκλειο

Σύνταξη
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή

Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

World
Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25

Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
