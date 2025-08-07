Φωτιά στο Ηράκλειο: Συναγερμός στον Δήμο Γόρτυνας – Δύσκολη η κατάσβεση λόγω δύσβατης περιοχής
Τι αναφέρει στην ενημέρωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά στο Ηράκλειο
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή
Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 88 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
