Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή

Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

