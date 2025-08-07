newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
American Eagle: Πώς μια διαφήμισή της προκάλεσε τον Τραμπ και επηρέασε την αγορά
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Αυγούστου 2025 | 07:34

American Eagle: Πώς μια διαφήμισή της προκάλεσε τον Τραμπ και επηρέασε την αγορά

Μπορεί ο ντόρος από μια διαφήμιση και τα σχόλια Τραμπ να αντιστρέψουν την καθοδική πορεία της American Eagle; 

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Άνοδο 23% σημείωσαν οι μετοχές της μετά την απρόσμενη αναφορά του προέδρου Τραμπ στην καμπάνια της εταιρείας όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι ως «την πιο καυτή διαφήμιση που υπάρχει».

Η εταιρεία συνεργάστηκε με την πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» για την φθινοπωρινή διαφημιστική της καμπάνια, αλλά οι διαφημίσεις έχουν δεχθεί πολλές επικρίσεις καθώς από αρκετούς χαρακτηρίζονται ως σεξιστικές.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, αν η όλη αυτή συζήτηση ή μόνο τα θετικά σχόλια του αμερικανού προέδρου είχε θετική ή αρνητική επίδραση στις πωλήσεις της American Eagle, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν πτώση 5% αυτό το τρίμηνο.

Το βλέμμα του Τραμπ στην American Eagle

«Η Σίντνεϊ Σουίνι, εγγεγραμμένο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει την “πιο σέξυ” διαφήμιση που υπάρχει. Είναι για την American Eagle και τα τζιν “πετάγονται από τα ράφια”. Πάμε, Σίντνεϊ!» ;eγραψε ο Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών.

Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, οι μετοχές της American Eagle σημείωσαν την περίφημη άνοδό τους. Τα κέρδη της Δευτέρας έρχονται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την πρώτη ανακοίνωση της American Eagle ότι η σταρ της σειράς «Euphoria» θα πρωταγωνιστήσει στην φθινοπωρινή διαφημιστική καμπάνια της με το σλόγκαν: «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν».

Αρχικά, η μετοχή ανέβηκε σε μια φαινομενική έξαρση μανίας για τις μετοχές meme, αλλά την τελευταία εβδομάδα, οι μετοχές της εταιρείας έπεσαν, καθώς η American Eagle δέχτηκε κριτική για την καμπάνια. Και η πτώση αυτή σταμάτησε τη Δευτέρα, όταν ο Τραμπ παρενέβη στη συζήτηση.

Το διττό μήνυμα

Όπως αναφέρει το CNBC, το σλόγκαν που επέλεξε η American Eagle για την καμπάνια — δηλαδή το «η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν» — οδήγησε ορισμένους να πουν ότι η συγκεκριμένη δήλωση είχε διπλό νόημα λόγω των ομόηχων λέξεων. Αντί να αναφέρεται στα παντελόνια (σ.σ. «jeans»), στην πραγματικότητα αναφερόταν στα γονίδια (σ.σ. «genes» αγγλιστί) της ηθοποιού και στο γεγονός ότι έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Η διαφήμιση αντιμετώπισε ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση επειδή ήταν υπερβολικά σεξουαλική και αποκομμένη από την πραγματικότητα, θυμίζοντας προηγούμενες πρακτικές μάρκετινγκ που, σύμφωνα με πολλούς, δεν έχουν πλέον απήχηση στο κοινό.

Η American Eagle παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή σχετικά με το θέμα — δημοσιεύοντας μια σύντομη δήλωση στον λογαριασμό της στο Instagram την Παρασκευή, στην οποία ανέφερε ότι το σλόγκαν «αφορά και πάντα αφορούσε τα τζιν».

«Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας φοράει τα τζιν μας με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο», τόνισε η εταιρεία. «Τα ωραία τζιν ταιριάζουν σε όλους».

Πίσω από τη διαφήμιση

Η ιστορία αυτή υπογραμμίζει το δύσκολο έργο που έχουν να επιτελέσουν οι έμποροι όταν αποφασίζουν τι είδους διαφημίσεις θα προβάλουν και ποιο κοινό θα στοχεύσουν, σε μια εποχή που είναι πιο δύσκολο από ποτέ να κερδίσουν και να διατηρήσουν την προσοχή των καταναλωτών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ατυχούς συνεργασίας της Bud Lite με την επίσης ηθοποιό Ντίλαν Μαλβέινι και οι επακόλουθες επιπτώσεις στις πωλήσεις της και στην τιμή της μετοχής της μητρικής εταιρείας, που υπογράμμισαν πόσο άσχημα μπορούν να πάνε τα πράγματα όταν οι εταιρείες προβάλλουν διαφημίσεις που ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν «προοδευτικές».

Από την άλλη πλευρά, η καμπάνια της American Eagle δείχνει την άλλη πλευρά του νομίσματος – τι μπορεί να συμβεί όταν μια εταιρεία κυκλοφορεί ένα μάρκετινγκ που δεν είναι «woke» και ίσως είναι πιο αποδεκτό από την «πολιτιστική δεξιά».

Τα προβλήματα της American Eagle

Σύμφωνα και με τους New York Times, στην πορεία προς την καμπάνια της American Eagle με την Σουίνι, η εταιρεία αγωνίζεται να αυξήσει τις πωλήσεις της, και η μάρκετινγκ επίθεση είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει για να αντιστρέψει αυτή την αρνητική πορεία.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η καμπάνια είχε θετική ή αρνητική επίδραση στις πωλήσεις, αλλά έχει κάνει την American Eagle πιο γνωστή στους καταναλωτές. Τα στοιχεία της Google Trends δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για την American Eagle βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. Το αν αυτό το ενδιαφέρον μεταφράζεται σε περισσότερους καταναλωτές που αγοράζουν τζιν από την American Eagle, θα γίνει πιο σαφές όταν η εταιρεία ανακοινώσει τα κέρδη της, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, οι μετοχές της American Eagle είχαν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 27% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς η εταιρεία βρίσκεται μπροστά σε μεγαλύτερα μακροοικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τους δασμούς, τις καταναλωτικές δαπάνες και τα δικά της λάθη στην εμπορία των προϊόντων της.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, εξάλλου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε απομείωση αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων για τα προϊόντα της άνοιξης και του καλοκαιριού, αφού ανακάλεσε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος λόγω της επιβράδυνσης των πωλήσεων, των μεγάλων εκπτώσεων και του ασταθούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Για το τρέχον τρίμηνο, η American Eagle ανακοίνωσε τον Μάιο ότι αναμένει πτώση των εσόδων κατά 5%, μείωση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 3% και μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά της έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 40 και 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μπορεί ο ντόρος από μια διαφήμιση και τα σχόλια Τραμπ να αντιστρέψουν την καθοδική της πορεία;

Πηγή ΟΤ

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Αυξάνονται οι 80χρονοι που εργάζονται λόγω ανέχειας – Σύντομα και στην Ευρώπη;
Συνταξιοδοτικό 06.08.25

«Είμαι 81 ετών και δουλεύω επειδή αλλιώς δεν επιβιώνω» - Ο εφιάλτης που έρχεται και στην ΕΕ

Οι ιστορίες με 80χρονους και 85χρονους που δουλεύουν επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν είναι καθημερινότητα στις ΗΠΑ. Σκηνές από ταινία του Ευρωπαϊκού εργασιακού μέλλοντος;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
