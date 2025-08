Άνδρας που αγνοείτο επί 28 χρόνια βρέθηκε μέσα σε παγετώνα

Η σορός ενός άνδρα που αγνοείτο εδώ και 28 χρόνια βρέθηκε σε παγετώνα που λιώνει στην απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή Κοχιστάν του Πακιστάν.

Ένας βοσκός εντόπισε την σορό, η οποία ήταν εξαιρετικά καλά διατηρημένη, με τα ρούχα του ανέπαφα, στη λεγόμενη Lady Valley στα ανατολικά της χώρας.

Μαζί με το σώμα του νεκρού υπήρχε μια ταυτότητα με το όνομα Naseeruddin. Η αστυνομία κατάφερε να το συνδέσει με έναν άνδρα που εξαφανίστηκε στην περιοχή τον Ιούνιο του 1997, αφού έπεσε σε μια ρωγμή παγετώνα κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας.

Στην περιοχή μειώθηκαν οι χιονοπτώσεις τα τελευταία χρόνια, εκθέτοντας τους παγετώνες στο άμεσο ηλιακό φως, με αποτέλεσμα να λιώνουν ταχύτερα. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η ανακάλυψη του πτώματος δείχνει πώς η αλλαγή του κλίματος έχει επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων, τονίζει το BBC.

Body of man missing for 28 years found in melting glacier https://t.co/5763w8p3tC

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 6, 2025