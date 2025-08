Οι κινεζικές αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από 82.000 πολίτες από τα σπίτια τους στο Πεκίνο καθώς έκριναν πως κινδύνευαν ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων, μια εβδομάδα μετά τις φονικές πλημμύρες που ώθησαν τοπικούς αξιωματούχος να εκφράσουν δημόσια mea culpa, κάτι εξαιρετικά σπάνιο (στη φωτογραφία του Reuters/Florence Lo, επάνω, στιγμιότυπο από προάστιο του Πεκίνου).

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από ευάλωτες περιοχές χθες Δευτέρα ως τις 21:00 (τοπική ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αρχηγείο της υπηρεσίας αντιμετώπισης πλημμυρών του δήμου, που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Nearly a year’s worth of rain fell in a week in Beijing, the capital of China

The worst #flooding

In a few days, some areas received up to 90% of the annual rainfall, which is about 600 mm. At least 34 people have died and more than 80k residents have been evacuated#climate pic.twitter.com/HTTeHTKMV3

— Vikky ger (@diar_esthetic) July 30, 2025