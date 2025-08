Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατήγγειλε σήμερα έναν «πόλεμο λιμού και γενοκτονίας» που μαίνεται στη Γάζα, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Αίγυπτος εμποδίζει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Γάζα δεν είναι πλέον ένας πόλεμος για την επίτευξη πολιτικών στόχων ή για την απελευθέρωση των ομήρων μόνο», δήλωσε ο Σίσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Λουόνγκ Κουόνγκ.

«Αυτός ο πόλεμος έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει κάθε λογική ή δικαιολογία και έχει γίνει ένας πόλεμος λιμού και γενοκτονίας, όπως και ένα μέσο εξόντωσης του παλαιστινιακού ζητήματος», πρόσθεσε.

