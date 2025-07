Τον γύρο του διαδικτύου κάνει προσπάθεια μαχητών της Χαμάς να επιτεθεί σε στρατιώτες των IDF στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, με έναν ασυνήθιστα μεγάλο πυρήνα τουλάχιστον 12 ενόπλων, όπως γράφουν οι Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές, οπλισμένοι με τουφέκια και RPG, προσπάθησαν να απαγάγουν ισραηλινούς στρατιώτες.

Το βίντεο, το οποίο προέρχεται από διαρροή από τις IDF, δείχνει ότι οι ένοπλοι περίμεναν στο πλάι ενός δρόμου εφοδιασμού των ισραηλινών δυνάμεων στη Χαν Γιουνίς και κρύφτηκαν κάτω από κουβέρτες για να στήσουν ενέδρα στους στρατιώτες.

Footage circulating on social media shows an attempt by Hamas to carry out an attack on forces in southern Gaza’s Khan Younis yesterday, with an unusually large squad of at least 12 operatives.

The military assesses that the operatives, armed with assault rifles and RPGs, sought… pic.twitter.com/pTNMSZdzfd

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 31, 2025