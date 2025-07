Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το γηραιότερο μωρό στον κόσμο γεννήθηκε στις ΗΠΑ από ένα έμβρυο που είχε καταψυχθεί το 1994.

Ο Thaddeus Daniel Pierce γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου στο Οχάιο από τους Lindsey και Tim Pierce, χρησιμοποιώντας ένα «υιοθετημένο» έμβρυο της Linda Archerd, 62 ετών, που είχε αποθηκευτεί πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, σύμφωνα με τον Guardian.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Archerd και ο τότε σύζυγός της αποφάσισαν να δοκιμάσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) μετά από προσπάθειες να αποκτήσουν παιδί.

Το 1994 δημιουργήθηκαν τέσσερα έμβρυα: το ένα μεταφέρθηκε στην Archerd και οδήγησε στη γέννηση μιας κόρης, η οποία είναι σήμερα 30 ετών και μητέρα ενός 10χρονου παιδιού.

Τα άλλα έμβρυα τοποθετήθηκαν σε κρυοσυντήρηση και αποθηκεύτηκαν.

«Δεν το κάναμε με σκοπό να σπάσουμε κανένα ρεκόρ», δήλωσε η Lindsey στο MIT Technology Review, που πρώτα δημοσίευσε την ιστορία.

«Απλά θέλαμε να κάνουμε ένα μωρό».

The “world’s oldest baby” was conceived 31 years ago and frozen as an embryo in 1994, when his adoptive parents were just toddlers.https://t.co/e3dB53WwGe

