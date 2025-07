Πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας σε στρατόπεδο εκπαίδευσης στην Ουκρανία χθες Τρίτη σκότωσε τρεις στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους 18, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ξηράς (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το State Penitentiary Service of Ukraine via Reuters, ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας).

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 A Russian missile strike has reportedly been carried out on a Ukranian training ground in the Chernihiv region.

Locals report hearing several explosions in the vicinity of the training ground. Messages in chats indicate that the camp was, in fact, hit.

A… pic.twitter.com/pup1DDQz5d

— Heyman_101 (@SU_57R) July 29, 2025