Η Μάντι πέθανε: Το κυνηγόσκυλο-φαινόμενο που έσπασε το Instagram δεν είναι πια εδώ

Η Μάντι, το Αγγλικό κυνηγόσκυλο ράτσας κούνχαουντ ήξερε πώς να τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Ισορροπώντας με χαρακτηριστική ευκολία και αυθόρμητη χάρη επάνω σε αντικείμενα.

Το σκυλί-φαινόμενο και influencer του Instagram, η Μάντι, έφυγε από τη ζωή στα 14 της χρόνια, και η απώλεια της γέμισε το διαδίκτυο με συγκινητικά μηνύματα για την ιστορία της.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στο 2011 γράφουν οι New York Times. Τότε ο Θέρον Χάμφρεϊ, εξαντλημένος από την εταιρική του δουλειά ως φωτογράφος, αποφάσισε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, να παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους και να τους φωτογραφίζει -ένας δημιουργικός μαραθώνιος στις 50 πολιτείες είχε μόλις ξεκινήσει.

Ο Χάμφρεϊ παραιτήθηκε από τη δουλειά του, συγκέντρωσε 16.000 ευρώ μέσω crowdfunding και ετοιμάστηκε να βγει στον δρόμο για ένα χρόνο με αγροτικό του, ένα Toyota του 1994.

Αλλά κάτι έλειπε από τα πλάνα του, ήθελε ένα συνοδοιπόρο με ουρά. Ένα σκυλί.

Ο Χάμφρεϊ, ο οποίος ήταν τότε 28 ετών, δεν είχε ποτέ κάποιο κατοικίδιο αλλά μεγαλώνοντας στον Νότο, τα κυνηγόσκυλα ήταν πάντα γύρω του.

Πληκτρολόγησε «coonhound» σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο για κατοικίδια προς υιοθεσία και μια εικόνα ενός σκύλου με στίγματα στο χρώμα της καραμέλας και μισόκλειστα μάτια τράβηξε την προσοχή του.

«Ήμουν σαν, ‘Ω, Θεέ μου. Μοιάζει με ένα μικρό ελάφι.’ Μου άρεσαν τα μοτίβα στο σώμα της», είπε ο Χάμφρεϊ στους ΝΥΤ. «Την ίδια μέρα, οδήγησα στο καταφύγιο ζώων, και πήγα να τη δω, και έφυγα με ένα σκυλί. Δεν είχα ιδέα τι έκανα».

Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Χάμφρεϊ διέσχισε τη χώρα και τράβηξε δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες της Μάντι, του κυνηγόσκυλου που υιοθέτησε εκείνη την ημέρα.

Το ζευγάρι ταξίδεψε σε 48 πολιτείες, δημοσίευσε δύο φωτογραφικά λευκώματα και συγκέντρωσε στην πορεία πάνω από 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Η άψογη ικανότητα της Μάντι να ισορροπεί σε φανοστάτες, συρμάτινες περιφράξεις και μπασκέτες την έκανε έναν από τους πρώτους influencer σκύλους των καιρών μας.

Η Μάντι, της οποίας η απίστευτη ετοιμότητα της να ποζάρει μπροστα στο φακό της χάρισε τον τίτλο «σκύλος supermodel», πέθανε την Πέμπτη στο γραφείο του Χάμφρεϊ στο Κολοράντο. Ήταν 14 ετών.

Τον τελευταίο χρόνο, είπε ο Χάμφρεϊ, η Μάντι πάλευε με την άνοια και την αρθρίτιδα, και είχε χάσει μεγάλο μέρος της όρασης και της ακοής της.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα κατάφερε να ξεκουραστεί με ένα «γλυκό, βαθύ ύπνο» μετά από μήνες ανησυχίας. Την Πέμπτη ο κτηνίατρος έκανε στη Μάντι μια καταπραϋντική ένεση και άρχισε να ονειρεύεται ξανά.

«Άρχισε να κάνει, ‘γουφ, γουφ, γουφ,’ αυτό το χαρακτηριστικό μισό γάβγισμα, φουσκώνοντας τα μάγουλά της, και μπορούσες να δεις τα πόδια της να κινούνται», είπε ο Χάμφρεϊ. «Κυνηγούσε κάτι και περνούσε καλά. Είπα, ‘Ω, Μάντι, είμαι τόσο χαρούμενος για σένα. Επιτέλους ξεκουράζεσαι.’»

Λίγο μετά την υιοθεσία της Μάντι, οι δύο ξεκίνησαν το ταξίδι τους σε όλη τη χώρα. Όταν ήθελε μια φωτογραφία της Μάντι ο Χάμφρεϊ σκέφτηκε απλά να τη σηκώσει και να την τοποθετήσει επάνω σε κάτι. Η Μάντι ήταν πρόθυμη, συμμετείχε στη λήψη και έμενε ακίνητη, πόζαρε επάνω σε οτιδήποτε -είτε ήταν ένα λάστιχο αυτοκινήτου, σκάλα ή καρότσι.

Αφού δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram και σε μια ειδική ιστοσελίδα, ένας φίλος ζήτησε από τον Χάμφρεϊ να ισορροπήσει τη Μάντι σε τέσσερα κουτιά σούπας.

«Ήμουν σαν, ‘Χμμ, εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω,’ οπότε απλώς έβαλα τέσσερα κουτιά σούπας στο γκαράζ και απλώς την σήκωσα και την τοποθέτησα εκεί και αυτή απλώς στάθηκε, και ήμουν σαν, ‘Ω, αυτό είναι καταπληκτικό, Μάντι!’» είπε.

Η Μάντι ήταν «εξαιρετικά λιχούδα», είπε ο Χάμφρεϊ, και σύντομα έμαθε ότι το να κάθεται ακίνητη θα της εγγυόταν κάτι νόστιμο για να απολαύσει.

Το 2013, ο Χάμφρεϊ δημοσίευσε ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τη Μάντι πρωταγωνίστρια, το Maddie on Things: A Super Serious Project About Dogs and Physics, στο οποίο το κυνηγόσκυλο αψήφησε τους νόμους της βαρύτητας σε 160 σελίδες.

Το επόμενο βιβλίο τους το 2017, Maddie Lounging On Things: A Complex Experiment Involving Canine Sleep Patterns, παρουσίασε την «τάση της Μάντι να πέφτει και να δείχνει χαζή», είπε ο Χάμφρεϊ.

Επαγγελματίας φωτογράφος από το 2005, ο Χάμφρεϊ συνέχισε μια παράδοση που είχε ξεκινήσει ο καλλιτέχνης Γουίλιαμ Γουέγκμαν στα 70s.

Ο Γουέγκμαν άρχισε να φωτογραφίζει πορτρέτα του σκύλου του Man Ray κι έγινε διάσημος φωτογραφίζοντας σκυλιά ράτσας Weimaraner τα οποία πόζαραν σε απίθανες πόζες, συχνά ντυμένα με πολυτελή ρούχα κι άλλοτε μπροστά από ένα απλό φόντο. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, δεν πρόκειται για μια περίπτωση ανθρωπομορφισμού των σκυλιών, αλλά μάλλον με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Απλά ο Χάμφρεϊ το έκανε για τη γενιά του διαδικτύου φέρνοντας το concept στο Instagram.

Ο Χάμφρεϊ αγκάλιασε την πρόκληση να βρει χιλιάδες τρόπους να φωτογραφίσει το ίδιο σκυλί. Σε κάθε λήψη, προσπάθησε να εξερευνήσει τον ρόλο της Μάντι ως φίλη, μοντέλο και στενότερη συνεργάτιδα του.

Για χρόνια, η Μάντι ήταν μια ήρεμη, ευγενική παρουσία για τους ακόλουθούς της στο Instagram. Οι θαυμαστές της σχολίαζαν συχνά ότι τα μάτια της έδειχναν σοφία και γνώση.

Η Αλισιέν Σαλ, ακόλουθος της online περιπέτειας της Μάντι και του Χάμφρεϊ, είπε ότι οι φωτογραφίες της αποτύπωσαν το «ζεστό χαρακτήρα της Μάντι και ανέδειξαν την ευχάριστη όρεξη για ζωή».

Η Ίγκα Μπούντζικοφσκα βρήκε τον λογαριασμό του Χάμφρεϊ στο Instagram λίγο μετά την υιοθεσία του πρώτου της σκύλου, της Σάρα, ενός μικτού βελγικού ποιμενικού.

Η Μπούντζικοφσκα, η οποία ζει στην Πολωνία, δυσκολεύτηκε να συνδεθεί με τη Σάρα στην αρχή της σχέσης τους. Αλλά οι στιγμές που μοιράστηκε ο Χάμφρεϊ με τη Μάντι στο Instagram της έφεραν παρηγοριά καθώς μάθαινε τον νέο της ρόλο ως ιδιοκτήτρια σκύλου.

«Αν και δεν την έχω γνωρίσει ποτέ, και ζω στην άλλη πλευρά του πλανήτη, ήταν ένα τόσο υπέροχο πλάσμα, και έφερε τόση ευτυχία στη ζωή μου», είπε η Μπούντζικοφσκα για τη Μάντι στους ΝΥΤ.

Αν και την λάτρευε, ο Χάμφρεϊ ποτέ δεν κατάλαβε πλήρως την εμμονή του διαδικτύου μαζί της.

Αλλά την Παρασκευή, καθώς περπατούσε στη γειτονιά του στο Μόντροουζ του Κολοράντο, χωρίς τη Μάντι, πέρασε ένα σκυλί και τον ιδιοκτήτη του.

Καταβεβλημένος, ρώτησε, «Μπορώ να πω γεια στο σκυλί σας;»

«Έγινα αυτό το άτομο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα γινόμουν, και που ποτέ δεν κατάλαβα πραγματικά», είπε ο Χάμφρεϊ. «Εκείνη η στιγμή με έφερε πίσω, στις στιγμές που ξυπνούσα και έλεγα γεια στη Μάντι. Ω, ήταν τόσο γλυκές στιγμές, ξεχωριστές. Απλές».