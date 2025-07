Κατόρθωμα: Τράκαρε αεροπλανοφόρο με το τουριστικό αλιευτικό του! [Βίντεο]

Ένα αλιευτικό σκάφος 20 μέτρων κατάφερε και προσέκρουσε στο πλάι του παροπλισμένου USS Midway στις 18 Ιουλίου 2025, με τον χειριστή του που δεν είδε ολόκληρο αεροπλανοφόρο να βρίσκεται προφανώς, εμφανώς και καταφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές σε κανένα από τα δύο σκάφη παρότι ο ήχος ήταν έντονος.

Τα πλάνα του περιστατικού καταγράφηκαν τόσο από την κάμερα San Diego Web Cam, όσο και από επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο USS Midway.

A sportfishing boat collided with the USS Midway in San Diego Harbour around 12:45 p.m yesterday. The vessel’s captain has been arrested on suspicion of boating under the influence. pic.twitter.com/vicQ1U5rx5

Με κανένα από τα δύο σκάφη να μην έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, το πολιτικό σκάφος προσπάθησε στη συνέχεια να φύγει (σόρρυ λάθος) από το σημείο πριν το σταματήσει σύντομα από σκάφος της ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα στην εφημερίδα San Diego Union-Tribune ότι ένα άτομο συνελήφθη ως ύποπτο για οδήγηση με σκάφος υπό την επήρεια αλκοόλ.

To further clarify – the USS Midway is a museum ship and NOT part of the active fleet. There does not appear to be any damage as reflected in these pictures taken at the time as shown. https://t.co/OAeDdbONmK pic.twitter.com/d3Ew3ABxPJ

Το USS Midway ελλιμενίζεται απέναντι από τον κόλπο του Σαν Ντιέγκο από τη Ναυτική Βάση Coronado, η οποία είναι το λιμάνι όπου βρίσκονται τρία σημερινά πυρηνικά αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και ένας μεγάλος αριθμός μοίρας αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το USS Midway τέθηκε σε υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 1945, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και η υπηρεσιακή του σταδιοδρομία κάλυψε το σύνολο του Ψυχρού Πολέμου.

Το Midway παροπλίστηκε το 1992 και στη συνέχεια βγήκε από το Ναυτικό Μητρώο το 1997. Αφού ρυμουλκήθηκε από το Μπρέμερτον της Ουάσινγκτον και υποβλήθηκε σε εργασίες αποκατάστασης στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, το πλοίο άνοιξε ως Μουσείο USS Midway στη σημερινή του θέση το 2004.

An anonymous viewer sent us this video of the M/V Offshore impacting the USS Midway yesterday.

The rest of our footage is posted here: https://t.co/Sqggj9n61d pic.twitter.com/V41GQDcdGW

— San Diego Web Cam (@SanDiegoWebCam) July 19, 2025