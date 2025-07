Άλαν Μπέργκμαν: Ο πολυβραβευμένος στιχουργός πέθανε στα 99 του χρόνια

Ο Άλαν Μπέργκμαν, βραβευμένος με Όσκαρ, Grammy και Emmy, του οποίου η στιχουργική συνεργασία με τη σύζυγό του Μέριλιν διήρκεσε περισσότερα από εξήντα χρόνια και οδήγησε σε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «The Way We Were» και «In the Heat of the Night», πέθανε το βράδυ της Πέμπτης, 17 Ιουλίου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 99 ετών.

Η Μέριλιν Μπέργκμαν, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2022, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Συνθετών, Στιχουργών και Εκδοτών (ASCAP), μιας κορυφαίας εταιρείας δικαιωμάτων εκτέλεσης για τους δημιουργούς.

Η γέφυρα δύο εποχών

Οι Μπέργκμαν, οι οποίοι έγραψαν εκατοντάδες τραγούδια, κυρίως για ταινίες και την τηλεόραση, γεφύρωσαν την παραδοσιακή εποχή του Great American Songbook με την ποπ των δεκαετιών ’60, ’70 και ’80, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Variety.

Ο κατάλογος των δύο μουσικών, ακόμη και πέρα από τα πολλά βραβεία τους, αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των σπουδαίων κινηματογραφικών τραγουδιών του τελευταίου μισού του 20ού αιώνα.

Συνεργαζόμενοι με κορυφαίους συνθέτες όπως οι Μισέλ Λεγκράν, Μάρβιν Χάμλις και Τζον Γουίλιαμς, έχτισαν μια αστρική φήμη για το έξυπνο, οξυδερκές καλλιτεχνικό πνεύμα τους.

Το ζευγάρι κέρδισε τρία βραβεία Όσκαρ: για το «Windmills» το 1968, με τον Γάλλο συνθέτη Λεγκράν, από την ταινία «The Thomas Crown Affair»- για το τραγούδι του «The Way We Were» το 1973, με τον Hamlisch- και για τη μουσική επένδυση του «Yentl» της Μπάρμπρα Στρέιζαντ το 1983, πάλι με τον Λεγκράν.

Σύντροφοι στη ζωή και τη μουσική

Ο Άλαν Μπέργκμαν γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1925- η Μέριλιν Κιθ γεννήθηκε, συμπτωματικά, τρία χρόνια αργότερα στο ίδιο νοσοκομείο και, οι δυό τους έμελλε να συναντηθούν για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην Καλιφόρνια, όταν και οι δύο συνεργάζονταν με τον Λου Σπενς.

Η Μέριλιν και ο Άλαν παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1958 και υπήρξαν συνεργάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Ανάμεσα στις πρώτες τους επιτυχίες ήταν το «Nice “n” Easy», το ομώνυμο τραγούδι για το άλμπουμ του Σινάτρα, γραμμένο με τον Σπενς, και το «Yellow Bird».

Οι Μπέργκμαν συμπεριλήφθηκαν στο Hall of Fame των στιχουργών το 1980 και έλαβαν το βραβείο Johnny Mercer το 1997. Το 1995 έλαβαν βραβείο για το έργο τους από την Εθνική Ακαδημία Στιχουργών.

*Mε πληροφορίες από: Variety