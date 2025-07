Σκουλκέιτ στο «in» για τον Σίνερ: «Σε κάθε πόντο αποδεικνύει γιατί βρίσκεται στο Νο.1» (vids+pic)

40:15. Ο Γιάνικ Σίνερ σερβίρει για τη νίκη απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ και την κατάκτηση του Γουίμπλεντον. Δύο βαθιές ανάσες. Απομόνωση από το χάος που επικρατεί στο κεντρικό κορτ του «All England Tennis Club». Η μπάλα στον αέρα και απο εκεί στο «Τ» του Ισπανού. Το τέλειο σερβίς, την κατάλληλη στιγμή.

Ο Αλκαράθ βάζει ρακέτα, κάνει τα αδύνατα – δυνατά για να παραμείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά η μπάλα μένει στη δική του πλευρά. Η στιγμή που ονειρευόταν από παιδί ο Γιάνικ Σίνερ, ήρθε. Στο mid-court ο 23χρονος, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, σηκώνει τα χέρια στον αέρα και δίνει το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Ολο το «centre court» όρθιο να χειροκροτεί τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο, που κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο Λονδίνο.

Το τέταρτο Grand Slam που παίρνει, μετά το Αυστραλιανό Όπεν του 2024 και του 2025 και το US Open του 2024. Μια ιστορική στιγμή, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός που σηκώνει την κούπα στο Γουίμπλεντον. Μια από πιο σημαντικές διοργανώσεις τένις στον κόσμο. Δικαίωση.

Λύτρωση για τον Σίνερ, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε τριπλό championship point στο Ρολάν Γκαρός απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Γιάνικ είχε στα χέρια του τον τίτλο στο Παρίσι, αλλά στα κρίσιμα σημεία «λύγισε» και έχασε την ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο, με τον Ισπανό να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι και να αναδεικνύεται πρωταθλητής με 3-2. Μια οδυνηρή ήττα. Μια ήττα που πόνεσε πολύ τον Σίνερ, αλλά παράλληλα τον πείσμωσε: Να γυρίσει καλύτερος. Πιο δυνατός, με στόχο να αποδείξει σε όλους ότι αξίζει να βρίσκεται στο Νο.1.

Ένας από τους καλύτερους τενίστες της γενιάς του και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο «In» ο Τριστάν Σκουλκέιτ. Ο Αυστραλός τενίστας, Νο. 110 στον κόσμο, αντιμετώπισε τον Γιάνικ Σίνερ, στον δεύτερο γύρο του φετινού Αυστραλιανού Όπεν.

Ο Σκουλκέιτ, που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου τένις και ανεβαίνει συνεχώς στην κατάταξη της ATP, πήρε μάλιστα το πρώτο σετ με 6-4, δείχνοντας ότι μπορεί να κοντράρει τους κορυφαίους του τουρ. Ο Ιταλός, όμως, αντέδρασε και έφτασε στην ανατροπή, με τον 23χρονο να παίρνει την πρόκριση με 3-1 σετ (4-6, 6-4, 6-1, 6-3).

«Ήταν πολύ συναρπαστικό. Μια μοναδική εμπειρία, που ονειρεύεται κάθε τενίστας: Ειδικά για έναν Αυστραλό να παίζει στην Rod Laver Arena (σ.σ το μεγαλύτερο γήπεδο του Αυστραλιανού Όπεν) απέναντι στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχο του τίτλου. Ο Γιάνικ είναι ένας παίκτης κορυφαίου επιπέδου.

Κάθε χτύπημά του, κάθε κομμάτι του παιχνιδιού είναι ξεχωριστό. Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Σε κάθε πόντο αποδεικνύει γιατί βρίσκεται στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης», είπε αρχικά ο Τριστάν Σκουλκέιτ, ο οποίος φέτος έχει ήδη κατακτήσει δύο τίτλους Challengers: Τον Ιανουάριο στο Μπρισμπέιν και τον Ιούνιο στο Ιλκλέι της Αγγλίας, ενώ στα τέλη Απριλίου είχε αγωνιστεί στον τελικό του αντίστοιχου τουρνουά της Γκουανζού.

Ο Αυστραλός έβαλε δύσκολα στον Ιταλό, όταν πήρε το πρώτο σετ με 6-4. Ομως, όπως αναφέρει και ο ίδιος, η ποιότητα και η ικανότητα του Σίνερ να παραμένει ήρεμος ακόμα και όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, έκαναν τελικά τη διαφορά και του έδωσαν τη νίκη.

«Ανέβασε την απόδοσή του, ενώ εγώ δεν κατάφερα να διατηρήσω το παιχνίδι μου στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είχα στο πρώτο σετ. Ξεκίνησε να γυρίζει καλύτερα την μπάλα και να με πιέζει όλο και περισσότερο. Με ανάγκασε σε λάθη και να προσπαθώ συνεχώς να κάνω υπερβολικά πράγματα μέσα στο κορτ. Αυτός από την άλλη πλευρά, έμεινε ήρεμος. Δεν πανικοβλήθηκε.

Είναι ένας τενίστας, που διαχειρίζεται πολύ καλά την πίεση. Καταλαβαίνει τον αντίπαλό του και παίρνει αυτό που θέλει. Είναι πολύ δύσκολο να τον κερδίσεις, ειδικά όταν είναι παιχνίδι best of five. Πρέπει να πάρεις τρία σετ και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο».

Η ηρεμία που βγάζει ο Γιάνικ Σίνερ μέσα στο κορτ είναι αξιοθαύμαστη. Ομως, πως είναι εκτός γηπέδου ο Ιταλός; «Είναι πολύ προσγειωμένος και πολύ καλός άνθρωπος. Μιλήσαμε λίγο μετά το παιχνίδι. Από τότε όποτε συναντιόμαστε με χαιρετάει. Είναι κάτι πολύ ωραίο», ανέφερε ο Τριστάν, που αγωνίζεται αυτό το διάστημα στο Μεξικό και προετοιμάζεται για τα μεγάλα τουρνουά που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα στις ΗΠΑ και φυσικά για το US Open (24/8 – 7/9), όπου θα λάβει μέρος, αντιμετωπίζοντας και πάλι κορυφαίους τενίστες.

Το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από το παγκόσμιο τένις είναι ποιος θα βρεθεί στο Νο.1 της κατάταξης στο τέλος της σεζόν: Ο Σίνερ ή ο Αλκαράθ; «Παρακολούθησα τα περισσότερα σημεία του τελικού στο Γουίμπλεντον. Είναι πραγματικά απίστευτο το πως παίζουν. Ο Γιάνικ έχει δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και πιστεύω ότι θα κλείσει τη σεζόν στην κορυφή.

Ο Κάρλος από την άλλη, έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει σπουδαίες εμφανίσεις και να πάρει κάποια τουρνουά στις ΗΠΑ. Μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στα σκληρά γήπεδα, όπου τον έχουμε δει να κάνει μεγάλα ματς στο παρελθόν. Μια μάχη (σ.σ για το Νο.1), που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί», ανέφερε ο Σκουλκέιτ.

Ο Τριστάν (34 νίκες – 20 ήττες φέτος) βελτιώνεται συνεχώς και αυτό φαίνεται από την ανοδικη πορεία που έχει στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Το δυνατό σερβίς, το ισχυρό forehand και το σταθερό backhand που διαθέτει τον κάνουν πολύ επικίνδυνο στα σκληρά γήπεδα, όπου θα μεταφερθεί η δράση το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος κρατάει χαμηλά την μπάλα, κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά. Γνωρίζει ότι το τουρ είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας σπριντ.

«Συνεχίζω να βελτιώνομαι και να δουλεύω καθημερινά. Θέλω να εδραιωθώ στο top-100 και να παίζω στις κορυφαίες διοργανώσεις. Θα προσπαθήσω να κλείσω δυναμικά τη σεζόν, αλλά αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι να παραμείνω υγιής, χωρίς τραυματισμούς», τόνισε ο Αυστραλός, που έχει ως μεγαλύτερο όνειρό του την κατάκτηση του Γουίμπλεντον.

«Ονειρο ζωής η κατάκτηση του Γουίμπλεντον. Ομως, μετά από τον τελικό που είδα, φαίνεται πως έχω ακόμα αρκετή δουλειά μπροστά μου», κατέληξε ο Σκουλκέιτ, που βρίσκεται στο Λος Κάμπος για το τουρνουά επιπέδου ATP250, όπου στον πρώτο γύρο απέκλεισε τον Κινέζο, Γίμπινκ Γου με 2-1 σετ. Στον δεύτερο θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, Νο. 61.