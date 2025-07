Με νέα ανάρτηση στο Χ, ο Έλον Μασκ επανέρχεται στο θέμα της υπογεννητικότητας που μαστίζει τη Γηραιά Ήπειρο, με το μήνυμα «ή θα κάνετε μεγάλες οικογένειες ή η Ευρώπη θα συνεχίσει να πεθαίνει».

Στην ανάρτησή του, ο μεγιστάνας παραθέτει σχετικό γράφημα με χάρτη της Ευρώπης που δείχνει ποσοστά γονιμότητας ανά κράτος με το κόκκινο χρώμα να αντιστοιχεί στην «χαμηλή αναπαραγωγικότητα». Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Γαλλία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία και οι περισσότερες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας είναι «πορτοκαλί» και μόνο το Κόσοβο είναι πράσινο.

Όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στον χαμηλό δείκτη γονιμότητας (προτελευταία κλίμακα), δηλαδή γονιμότητα κάτω του 1.0, ενώ αξιοπρόσεκτο είναι πως σοβαρή υπογονιμότητα σύμφωνα με τον χάρτη καταγράφεται και στην Τουρκία.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025