Επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, η δεύτερη των δυο θητειών του στο αξίωμα, ορίστηκε να γίνει από τη 17η ως τη 19η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα το παλάτι του Μπάκιγχαμ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Toby Melville, επάνω, ο τότε πρίγκηπας Κάρολος, αριστερά, με τον Τραμπ).

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια θα γίνουν δεκτοί από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, αρχηγό του βρετανικού κράτους, και τη βασίλισσα Καμίλα, στην έπαυλη του Ουίνδσορ, κοντά στο Λονδίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκλήθηκε μ’ επιστολή του μονάρχη την οποία του επέδωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον Φεβρουάριο.

«Είναι η πρώτη φορά που προσκαλείται ηγέτης δυο φορές να κάνει επίσημη επίσκεψη» στη χώρα, είχε τονίσει τότε ο κ. Στάρμερ, κάτι που χαρακτήρισε «τεράστια τιμή» ο ένοικος του Λευκού Οίκου μερικά λεπτά αργότερα.

«It’s an invitation for a second state visit, this is really special, this has never happened before, this is unprecedented,» Keir Starmer says

The UK PM presents US President Donald Trump with a letter from King Charles

Follow live: https://t.co/dtc58GwKos pic.twitter.com/VrMgBgo9CJ

— BBC Politics (@BBCPolitics) February 27, 2025