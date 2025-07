Ένοπλος αντάλλαξε πυροβολισμούς με συνοριοφύλακες στο Τέξας, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός, όπως μεταδίδουν αμερικάνικα ΜΜΕ.

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι και φορούσε τακτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών το πρωί της Δευτέρας σε εγκαταστάσεις της Συνοριοφυλακής στο ΜακΆλεν του Τέξας.

Αστυνομικοί και συνοριοφύλακες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που επικαλείται το CNN.

