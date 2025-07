Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από αεροπορικό χτύπημα που, όπως λένε, έγινε στο πλοίο Galaxy Leader, το οποίο είχαν καταλάβει οι Χούθι.

Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Ρας Ίσα στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το πλήγμα έγινε κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, ανάμεσα σε άλλες επιθέσεις εναντίον των ανταρτών από την Υεμένη, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει νέα χτυπήματα κατά του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Το Galaxy Leader, το οποίο είχε καταληφθεί από τους Χούθι τον Νοέμβριο του 2023, χρησιμοποιούνταν από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση για θαλάσσια επιτήρηση και επιχειρησιακό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF δεν έχουν αναφέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίθεσής τους στο πλοίο, ωστόσο λογαριασμοί στα social media αναφέρουν ότι αυτό έχει βουλιάξει.

Ούτε οι Χούθι έχουν αναφερθεί στη συγκεκριμένη επίθεση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες της Υεμένης είχαν δώσει βίντεο από την κατάληψη του πλοίου το 2023, ενώ είχαν συλλάβει τους επιβαίνοντες σε αυτό, τους οποίους άφησαν ελεύθερους τον Ιανουάριο του 2025.

Δείτε σχετικό βίντεο από το 2023:

Unbelievable footage from the Houthi seizure of the Israeli-owned ship «Galaxy Leader» in the Red Sea yesterday.

A helicopter, emblazoned with the flags of Yemen and Palestine, drops a Houthi squad onto the ship, wearing Palestinian flag headbands and photos of Hamas’ spokesman. pic.twitter.com/4DAHKA88r9

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) November 20, 2023