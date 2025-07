Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που στοχοθέτησαν χθες Κυριακή, βυθίστηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά του Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, που έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι.

Οι Χούθι στοχοθέτησαν «το πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί. Η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Houthi’s Military Spokeman Yahya Saree claims that the ‘Magic Seas’ bulk carrier they attacked yesterday in the Red Sea has “completely sunk.” In a statement, Saree hinted that they will publish footage of the vessel sinking. https://t.co/yzQ8z8WRSf

— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) July 7, 2025