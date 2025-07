Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον ότι το Ισραήλ είχε στο παρελθόν επιχειρήσει – και απέτυχε – να τον δολοφονήσει.

Ο Πεζεσκιάν αρνήθηκε επίσης ότι το Ιράν επιδιώκει να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ψευδές αφήγημα που προωθείται από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να παρασύρει τις ΗΠΑ σε «αιώνιους πολέμους».

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί να συγκρατήσουν το Ιράν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση με αποτέλεσμα να τερματίσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

In a shocking revelation, Pezeshkian factually proves that the US promised to restrain Israel during peace talks, but Israel attacked anyway, destroying the negotiations. This is a betrayal of epic proportions. pic.twitter.com/teb3lLqq2C

