Ο αμερικανικός βομβαρδισμός της σημαντικής ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό προκάλεσε «σοβαρή και βαριά ζημιά» στην εγκατάσταση, δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί στο Φορντό. Τούτου λεχθέντος, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρή και βαριά ζημιά», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Τρίτη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

FM Araghchi in an interview with CBS:

🔺 One cannot obliterate technology and science for enrichment through bombings. pic.twitter.com/S43T1qKbXt

— Tehran Times (@TehranTimes79) July 1, 2025