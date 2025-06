Επιμένει ο Τραμπ παρά τις δηλώσεις Γκρόσι – «Οι βόμβες διαπέρασαν το Φορντό σαν βούτυρο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι βέβαιος ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «εξαλείφθηκε όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί». Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, παρά το γεγονός ότι ο ΔΟΑΕ αναφέρει ότι το Ιράν μπορεί να αρχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο μέσα σε λίγους μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σήμαναν «το τέλος των πυρηνικών τους φιλοδοξιών, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα».

Αναφερόμενος στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «η βόμβα πέρασε από μέσα της σαν να ήταν βούτυρο, σαν να ήταν σκέτο βούτυρο. Είναι απλά χιλιάδες τόνοι βράχων σε αυτό το δωμάτιο αυτήν τη στιγμή. Όλο το μέρος καταστράφηκε».

