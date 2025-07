Ναν Γκόλντιν: Θα παραλάβει το βραβείο φωτογραφίας του Women In Motion 2025

Η Ναν Γκόλντιν επιλέχθηκε να λάβει το βραβείο φωτογραφίας του 2025 Women In Motion Award, σε αναγνώριση των οικείων και ωμών πορτραίτων της που αναδεικνύουν θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλικότητα και η ζωή στο περιθώριο της κοινωνίας.

Η Γκόλντιν θα παραλάβει το βραβείο στις 8 Ιουλίου κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ φωτογραφίας Les Rencontres d’Arles, το οποίο θα φιλοξενήσει έκθεση του έργου της. Η εμβληματική φωτογράφος θα δώσει επίσης μια ομιλία κατά τη διάρκεια της τελετής στο Théâtre Antique στην Αρλ.

«Μέσα από το έργο της, η Ναν Γκόλντιν έχει αναδιατυπώσει την αναπαράσταση των γυναικών έξω από τα πατριαρχικά πρότυπα, αλλά και σε παραγνωρισμένες κοινότητες», ανέφερε ο γαλλικός όμιλος πολυτελείας σε ανακοίνωσή του. «Καταγγέλλοντας την καταπίεση και γιορτάζοντας τη χειραφέτηση, η Ναν Γκόλντιν δείχνει την ακλόνητη δέσμευσή της».

Με την υποστήριξη του προγράμματος Women in Motion, η έκθεσή της με τίτλο «Stendhal Syndrom» θα έχει τη μορφή μιας προβολής διαφανειών που θα αντιπαραθέτει εικόνες κλασικών, αναγεννησιακών και μπαρόκ αριστουργημάτων με πορτρέτα φίλων και εραστών της Γκόλντιν, αναφέρει το WWD.

Αρχικά με στόχο την ανάδειξη του έργου των γυναικών στο χώρο του κινηματογράφου, το Women in Motion ιδρύθηκε το 2015 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η Kering επέκτεινε το πρόγραμμα προσθέτοντας το βραβείο φωτογραφίας το 2019.

«Είμαι περήφανη που συνδέομαι με τόσο σπουδαίες γυναίκες φωτογράφους τις οποίες θαυμάζω και σέβομαι», δήλωσε η Γκόλντιν στο WWD. «Έχω μια μακρά ιστορία με την Αρλ, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, η οποία είχε βαθιά επίδραση σε μένα και στη δουλειά μου στις αρχές της καριέρας μου. Έχω επιστρέψει στην Αρλ αρκετές φορές από τότε και είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω».

H γυναίκα «έξω από τα πατριαρχικά πρότυπα»

Σε ανακοίνωση της βράβευσης προέβη και το Gagosian στις 27 Ιουνίου, ενώ περιέγραψε το έργο της φωτογράφου ως κάτι το οποίο αναπαριστά τις γυναίκες «έξω από τα πατριαρχικά πρότυπα». «Τα οικεία και ωμά πορτραίτα της αποδομούν τα στερεότυπα των φύλων και αναδεικνύουν την πραγματικότητα της ενδοοικογενειακής βίας, της επιθυμίας και της περιθωριοποίησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ σε ανάρτησή του την συγχαίρει για τη βράβευση. Στην ανάρτηση βλέπουμε φωτογραφία της Γκόλντιν στην οποία αναπαριστά το διάσημο γλυπτό Έρως και Ψυχή, του Αντόνιο Κανόβα.

Η Γκόλντιν είναι περισσότερο γνωστή για το έργο της «The Ballad of Sexual Dependency», που δημιουργήθηκε από το 1980 έως το 1986. Η τρέχουσα αναδρομική της έκθεση «This Will Not End Well» θα ταξιδέψει στο Pirelli Hangar Bicocca στο Μιλάνο αυτό το φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί στο Grand Palais στο Παρίσι το 2026.

Η πρόσφατη καμπάνια της για την Gucci, τη ναυαρχίδα της Kering, απέσπασε ειδική αναγνώριση στα βραβεία μόδας της Βρετανίας.

*Με πληροφορίες από: WWD, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ nangoldinstudio