Σοκ στην Premier League: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τόμας Πάρτεϊ

Ο Τόμας Πάρτεϊ έχει μπλεξίματα με τον νόμο, καθώς όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία κατηγορείται για πέντε υποθέσεις βιασμών και μια σεξουαλικής επίθεσης.

Όπως σημειώνουν τα αγγλικά Μέσα ενημέρωσης οι δύο κατηγορίες βιασμών αφορούν μια γυναίκα και οι άλλες τρεις υποθέσεις μία δεύτερη κοπέλα, ενώ το θύμα της επίθεσης ήταν μία τρίτη γυναίκα.

Τα περιστατικά συνέβησαν μεταξύ του 2021 και του 2022, ενώ η Telegraph που είχε αποκαλύψει το θέμα το καλοκαίρι του 2022 χωρίς να αναφέρει όνομα, σήμερα (04/07) συνδέει τις υποθέσεις με το όνομά του.

Ο Πάρτεϊ αναμένεται να δικαστεί για τα αδικήματά του στις 5 Αυγούστου, ενώ στο τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου αποχώρησε ως ελεύθερος από την Άρσεναλ στην οποία αγωνίστηκε από το 2020, όταν και πήρε μεταγραφή από την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Thomas Partey has been charged with rape by the Metropolitan Police Service.

“The Crown Prosecution Service has authorised the Metropolitan Police Service to charge a man after a file of evidence was submitted by detectives.

“The Met has issued a charge and requisition to…

