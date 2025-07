Βόμβα 230 κιλών χτύπησε καφέ με αμάχους στη Γάζα – «Παράνομη επίθεση που μπορεί να αποτελεί έγκλημα πολέμου»

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε βόμβα 230 κιλών – ένα ισχυρό και αδιάκριτο όπλο που προκαλεί τεράστια έκρηξη και σκορπίζει θραύσματα σε μεγάλη έκταση – όταν στοχοποίησε ένα πολυσύχναστο καφέ μπροστά στη θάλασσα στη Γάζα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία που είδε η Guardian.

Εμπειρογνώμονες στο διεθνές δίκαιο δήλωσαν ότι η χρήση τέτοιων πυρομαχικών, εν γνώσει της παρουσίας πολλών αμάχων, μεταξύ των οποίων παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, ήταν σχεδόν σίγουρα παράνομη και ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Θραύσματα του όπλου από τα ερείπια του καφέ al-Baqa που φωτογραφήθηκαν από την εφημερίδα Guardian έχουν αναγνωριστεί από εμπειρογνώμονες πυρομαχικών ως μέρη μιας βόμβας γενικής χρήσης MK-82 βάρους 230 κιλών, ενός όπλου αμερικανικής κατασκευής που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές βομβιστικές επιθέσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο μεγάλος κρατήρας που άφησε η έκρηξη αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της χρήσης μιας μεγάλης και ισχυρής βόμβας όπως η MK-82, σύμφωνα με δύο ειδικούς.

Ιατρικοί και άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ 24 και 36 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην επίθεση στο καφέ και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας γνωστός κινηματογραφιστής και ένας καλλιτέχνης, μια 35χρονη νοικοκυρά και ένα τετράχρονο παιδί.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα 14χρονο αγόρι και ένα 12χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που βασίζεται στις Συμβάσεις της Γενεύης, απαγορεύεται στον στρατό να εξαπολύει επιθέσεις που προκαλούν «τυχαία απώλεια ζωών αμάχων» που είναι «υπερβολική ή δυσανάλογη» σε σχέση με το στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Το τι θεωρείται αποδεκτό είναι ανοιχτό σε ερμηνείες, αλλά οι ειδικοί δήλωσαν ότι μόνο ένας στόχος του οποίου η εξάλειψη θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντική επίδραση στην πορεία μιας σύγκρουσης θα μπορούσε να δικαιολογήσει το θάνατο δεκάδων αμάχων.

Το καφέ είχε δύο ορόφους – έναν ανοιχτό επάνω όροφο και έναν κάτω όροφο με μεγάλα παράθυρα προς την παραλία και τη θάλασσα – και προσβάσεις που ήταν σαφώς ορατές από ψηλά.

Ο Τζέρι Σίμπσον, της Human Right Watch, δήλωσε: «Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει πει ακριβώς ποιος ήταν ο στόχος, αλλά είπε ότι χρησιμοποίησε εναέρια επιτήρηση για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων, πράγμα που σημαίνει ότι γνώριζε ότι το καφέ ήταν γεμάτο πελάτες εκείνη την ώρα.

Ο στρατός θα γνώριζε επίσης ότι η χρήση μιας μεγάλης κατευθυνόμενης βόμβας που ρίχτηκε από τον αέρα θα σκότωνε και θα ακρωτηρίαζε πολλούς από τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Η χρήση ενός τόσο μεγάλου όπλου σε ένα προφανώς πολυσύχναστο καφέ ενέχει τον κίνδυνο να πρόκειται για παράνομη, δυσανάλογη ή αδιάκριτη επίθεση και πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου».

Ο Δρ Άντριου Φόρντε, επίκουρος καθηγητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο της πόλης του Δουβλίνου, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν συγκλονιστική.

«Όταν βλέπεις μια κατάσταση όπου χρησιμοποιούνται βαριά πυρομαχικά, ιδιαίτερα [σε] πολυσύχναστο χώρο με πολίτες, ακόμη και με την καλύτερη στόχευση στον κόσμο… αυτό θα έχει αναγκαστικά αδιάκριτα αποτελέσματα που δεν συμμορφώνονται με… τις συμβάσεις της Γενεύης», είπε.

Το οικογενειακό καφέ al-Baqa ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 40 χρόνια και ήταν γνωστό ως χώρος αναψυχής για νέους και οικογένειες στην πόλη της Γάζας.

Σερβίριζε μια μικρή ποικιλία αναψυκτικών, τσάι και μπισκότα.

This is Al-Baqa Café ,a place filled with countless memories, endless stories of love, dear friends, and an abundance of everything poetic. pic.twitter.com/TUk0UxrhjK

— Abdulruhman Ismail (@a_abdulruhman) June 30, 2025