«Πατέρας, Ιμάμης, Πάπας, Θεός»: Ποια είναι η Αποκαλυπτική αίρεση AROPL που μετράει χιλιάδες πιστούς; 

Ο επικεφαλής της νέας θρησκευτικής αίρεσης που έχει προβληματίσει τις αρχές της Βρετανίας, της Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL), Αμπντουλάχ Χασέμ αυτοαποκαλείται «σωτήρας της ανθρωπότητας» και προφήτης.

Ο Χασέμ προσελκύει χιλιάδες πιστούς, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που ζουν και εκπαιδεύονται κατ’ οίκον σε ένα πρώην ορφανοτροφείο με την αίρεση του να μιλάει για καιρούς της Αποκάλυψης πριν την καταστροφή.

Η Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL) ιδρύθηκε από τον Αμερικανοαιγύπτιο πρώην παραγωγό ντοκιμαντέρ Χασέμ και εργαλειοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως τα YouTube και TikTok) για να διαδώσει την ατζέντα του και να φέρει στην αίρεση νέα μέλη.

Ο Αμπντουλάχ Χασέμ, φορώντας το χαρακτηριστικό του μαύρο σκούφο, ζητά από τους πιστούς του να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους και να δωρίσουν τους μισθούς τους για τον σκοπό του.

«Ο ηγέτης της AROPL, o αυτοαποκαλούμενος διάδοχος του προφήτη Μωάμεθ και του Ιησού Αμπντουλάχ Χασέμ ζητάει από τους πιστούς να πουλήσουν τα σπίτια τους και να παραδώσουν όλη τους την περιουσία για το κίνημα»

Η AROPL δηλώνει ότι είναι ένα «ειρηνικό, ανοιχτό και διαφανές θρησκευτικό κίνημα που προέρχεται από το Σιιτικό Ισλάμ, τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο του Ισλάμ μετά το Σουνιτικό.

Η αίρεση έχει αντιμετωπίσει διώξεις σε όλο τον κόσμο λόγω της πίστης της στην ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα παιδιά είναι ο στόχος;

Η αίρεση μετακόμισε στην πόλη Κρου του Τσέσαϊρ, στη βορειοδυτική Αγγλία, το 2021, και επέλεξε ως έδρα της το πρώην ορφανοτροφείο Webb House, ένα διατηρητέο κτίριο αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (περίπου 2,36 εκατομμύρια ευρώ).

Προηγουμένως, η ομάδα είχε την έδρα της στη Σουηδία, από όπου ουσιαστικά απελάθηκε μετά από διαπιστώσεις ότι επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την οργάνωση παρείχαν ψεύτικες βίζες.

Σύμφωνα με τον The Guardian υπολογίζεται ότι περίπου 100 πιστοί ζουν στην έδρα του Κρου, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που εκπαιδεύονται εκεί.

«Παρά την δίωξη σε ορισμένες χώρες, ο Χασέμ παραμένει για τους οπαδούς του ο θεϊκά καθοδηγούμενος σωτήρας πριν το τέλος των ημερών»

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης, δημοσιογράφος είδε περισσότερα από δώδεκα μικρά παιδιά να παίζουν σε μια αυλή. Σε άλλα σημεία, ενήλικες με μαύρους σκούφους έτρωγαν μεσημεριανό ή περπατούσαν με μεγάλα σκυλιά που φρουρούσαν τις εγκαταστάσεις.

Η εφημερίδα The Guardian εξέτασε δικαστικές αποφάσεις, εταιρικά αρχεία, θρησκευτικές γραφές και βίντεο, καθώς και εκατοντάδες σελίδες επίσημων εγγράφων σχετικά με την ομάδα και τα μέλη της, και πήρε συνεντεύξεις από αρκετά πρώην μέλη.

Ορισμένα, συμπεριλαμβανομένων πρώην κατοίκων στο Κρου, εξέφρασαν ανησυχία για την ευημερία και την εκπαίδευση των παιδιών εκεί.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του συμβουλίου του Ανατολικού Τσέσαϊρ πραγματοποίησαν δύο φορές έρευνες σχετικά με την ομάδα ή τα παιδιά αλλά δεν διαπίστωσαν ανησυχητικές ενδείξεις για να προσωρήσουν σε διώξεις.

«Τα λεφτά σας, δικά μου»

Ο Χασέμ, ένας Αιγυπτιοαμερικανός που μεγάλωσε στην Ιντιάνα, έγινε αρχικά γνωστός κάνοντας ταινίες στις οποίες διείσδυε και απομυθοποιούσε αιρέσεις στις ΗΠΑ.

Επτά χρόνια αργότερα, ίδρυσε την AROPL, δηλώνοντας τον εαυτό του ως Μαχντί, έναν σωτήρα από την ισλαμική προφητεία του τέλους των ημερών.

Ο Χασέμ επίσης ισχυρίζεται ότι είναι ο «νόμιμος Πάπας», καθώς και ο διάδοχος του προφήτη Μωάμεθ και του Ιησού.

Οι γραφές του Χασέμ περιέχονται στο βιβλίο του, The Goal of the Wise (Ο Στόχος των Σοφών). Σε αυτό, δηλώνει ότι οι ακόλουθοί του έχουν «καθήκον» να δωρίζουν ολόκληρο τον μισθό τους – κρατώντας μόνο κάποια χρήματα για βασικά έξοδα διαβίωσης – και να πουλούν τα σπίτια ή τη γη τους για να χρηματοδοτήσουν την αποστολή του. Τη δημιουργία ενός «θεϊκού» κράτος.

«Πρώην μέλη καταγγέλλουν ‘απόλυτη υποταγή’, ‘εξαπάτηση’ και ‘απειλές’ κατά την αποχώρησή τους, ενώ παιδιά φέρεται να εκπαιδεύονται κατ’ οίκον στην έδρα της λατρείας»

Πρώην μέλη δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν πίεση να διακόψουν τις σχέσεις τους με άτομα εκτός της ομάδας και ενθαρρύνθηκαν να πουλήσουν τις περιουσίες τους για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της.

Μια γυναίκα είπε ότι παρέδωσε όλα τα χρήματα που είχε λάβει για τον γάμο της ενώ άλλος ακόλουθος δήλωσε ότι δώρισε περίπου 33.000 ευρώ.

Ιλουμινάτι, εξωγήινοι και πουλί του Παραδείσου σε γεννητικά όργανα

Ο Χασέμ μέσα από τα γραπτά του προωθεί μια σειρά από ασυνήθιστες πεποιθήσεις, όπως ο ισχυρισμός του ότι η επιληψία μπορεί να θεραπευτεί τοποθετώντας ένα πουλί του παραδείσου στα γεννητικά όργανα ενός ασθενούς.

Η θρησκευτική αυτή αίρεση συνδυάζει την ισλαμική θεολογία με θεωρίες συνωμοσίας για τους Ιλουμινάτι και τους εξωγήινους που φέρεται να ελέγχουν κρυφά τους προέδρους των ΗΠΑ. Ισχυρίζεται επίσης ότι μπορεί να εξαφανίσει το φεγγάρι.

Ωστόσο δικηγόρος της AROPL και του Χασέμ δήλωσε ότι δεν πραγματοποιούνται πρακτικές που να περιλαμβάνουν πουλιά του παραδείσου ή άλλες μαγγανείες.

Είπαν ότι «όπως και άλλες θρησκευτικές τάξεις» η AROPL αναμένει από τους μόνιμους ακολούθους να πωλούν περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν στη συντήρηση του εαυτού τους και του κινήματος, και αρνήθηκαν ότι τα μέλη ενθαρρύνονταν να απομονώνουν συγγενείς ή ότι ελέγχονταν αυστηρά.

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι τα μέλη μπορούσαν να ενταχθούν και να αποχωρήσουν από την AROPL όπως επιθυμούσαν.

«Βίντεο δείχνουν παιδιά να περιγράφουν τον Χασέμ ως ‘πατέρα, ιμάμη, Θεό’ και να ισχυρίζονται ότι τους θεράπευσε από ασθένειες με θαύματα»

Προπαγάνδα και διωγμοί

Η ομάδα διαθέτει μια επιδέξια ομάδα μέσων ενημέρωσης που παράγει και κυκλοφορεί τακτικά βίντεο σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Σε ένα κανάλι στο TikTok, μια μεγάλη ομάδα ανδρών δηλώνουν ότι είναι «στρατιώτες» για τον Χασέμ και ότι θα πολεμήσουν και θα πεθάνουν για αυτόν.

Σε κάποια από τα βίντεο πρωταγωνιστούν και παιδιά. Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ένα αγόρι που λέει ότι είναι 16 ετών, περιγράφει τον Χασέμ ως «πατέρα, ιμάμη, Θεό».

Σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο δείχνει ένα κορίτσι σε ηλικία δημοτικού ισχυρίζεται ότι ο «θαυματουργός Χασέμ» της θεράπευσε θαυματουργά τους πόνους στο στομάχι με τη μητέρα του παιδιού να λέει ότι σκέφτηκε τις συμβατικές ιατρικές συμβουλές πριν στραφεί στον θρησκευτικό της ηγέτη.

Η AROPL έχει υποβάλει αίτηση για φιλανθρωπικό καθεστώς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων να εξετάζει επί του παρόντος την αίτηση.

Η αίρεση διαθέτει φιλανθρωπικό καθεστώς στις ΗΠΑ και έχει αρκετές εκατοντάδες υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι καλούνται να ορκιστούν πίστη στην ομάδα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η αίρεση έχει αντιμετωπίσει διώξεις, ιδιαίτερα στην Αλγερία, τη Μαλαισία και την Τουρκία, όπου πολλοί από τους ισχυρισμούς της, όπως η διαφθορά του Κορανίου ή η ανοχή για τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους, θεωρούνται προσβλητικές.

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την υποτιθέμενη κακομεταχείριση των μελών της AROPL, τους οποίους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει «διωκόμενη θρησκευτική μειονότητα».

Απελάσεις και εξαφανίσεις

Η ομάδα είχε προηγουμένως έδρα στην Αίγυπτο και τη Γερμανία, πριν μετακομίσει στη Σουηδία. Εκεί, 69 μέλη, αντιμετώπισαν ανάκληση άδειας παραμονής στη χώρα καθώς η Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέλη της AROPL είχαν δημιουργήσει επιχειρήσεις «για να αποκτούν με δόλο άδειες διαμονής στη χώρα».

Το υποτιθέμενο προσωπικό των εταιρειών λάμβανε πολύ χαμηλούς μισθούς, τους οποίους η υπηρεσία υποψιαζόταν ότι καταβάλλονταν αμέσως σε άλλες επιχειρήσεις της AROPL, αφήνοντας τους εργαζόμενους χωρίς πραγματική πληρωμή.

«Ο COVID ήταν απλώς η αρχή αυτής της τιμωρίας και ένας προάγγελος. Περισσότερες πανούκλες και ασθένειες θα αποκαλυφθούν και θα εξαπολυθούν πάνω σας»

Σε μια σειρά αποφάσεων το 2022, ένα δικαστήριο μετανάστευσης επικύρωσε τα ευρήματα της υπηρεσίας και διέταξε την απέλαση δεκάδων μελών της ομάδας, αν και οι περισσότεροι είχαν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τη στιγμή που εκδόθηκαν οι αποφάσεις.

Στη Γερμανία, όπου η AROPL είχε την έδρα της πριν μετακομίσει στη Σουηδία, συνεχίζεται μια έρευνα για την εξαφάνιση ενός Γερμανού μέλους της ομάδας.

Η Λίζα Βίζε εξαφανίστηκε κατά την επίσκεψή της στην Ινδία το 2019. Είχε ταξιδέψει εκεί με ένα άλλο μέλος της AROPL και αγνοείται λίγο μετά την άφιξή της στη χώρα,

Ένας δικηγόρος της AROPL δήλωσε ότι η ομάδα δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση της Βίζε, μητέρας δύο παιδιών.

«Ο COVID ήταν η αρχή, έρχονται και άλλες πανούκλες»

Σε άλλο ρεπορτάζ για την αίρεση, αυτή τη φορά από την ιστοσελίδα του VICE, ο Αμπντουλάχ Χασέμ, φορώντας το χαρακτηριστικό του σκούφο που καλύπτει το μέτωπό του, συγκρίνει τον εαυτό του με τον Ιησού και ζητά από τους ανθρώπους να τον «αγαπούν» και να είναι πρόθυμοι να «θυσιάσουν τα πάντα για να εγκαθιδρύσουν ένα θεϊκό, δίκαιο κράτος».

Η AROPL λειτουργεί ως μια αποκαλυπτική λατρεία της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες μέλη παγκοσμίως.

Η οργάνωση πλημμυρίζει το διαδίκτυο με μια χιονοστιβάδα καλοφτιαγμένου, αλλά ανατριχιαστικού περιεχομένου, που παράγεται από ένα αυτοσχέδιο στούντιο εκπομπών στην έπαυλη από κόκκινα τούβλα του Κρου, περίπου 56 χιλιόμετρα από το Μάντσεστερ.

«Η αποδοχή αυτής της διαθήκης είναι το μόνο που θα σας σώσει από την τιμωρία που πρόκειται να πλήξει την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Χασέμ στα τέλη του περασμένου έτους. «Ο COVID ήταν απλώς η αρχή αυτής της τιμωρίας και ένας προάγγελος. Περισσότερες πανούκλες και ασθένειες θα αποκαλυφθούν και θα εξαπολυθούν πάνω σας».

«Ήμουν Δίας»

«Μου είπαν ότι ήμουν ο Δίας, μετενσαρκωμένος!» είπε ένα πρώην μέλος που εγκατέλειψε την AROPL στο VICE. « Όταν τους επισκέφτηκα στη Σουηδία, έγινε ένα θαύμα κεραυνού». Ο ίδιος, στο βάθος μιας δεκαετίας έστειλε στον Χασέμ όλα τα χρήματα που μπορούσε για να υποστηρίξει τον σκοπό, ανοίγοντας επιπλέον επιχειρήσεις και παίρνοντας ακόμη και τραπεζικό δάνειο για περισσότερα από 200.000 ευρώ.

«Έπρεπε να εμπιστευτώ ό,τι έκανε», θυμάται ο πρώην πιστός. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην ομάδα στο Κρου, όπου έπρεπε να δηλώσει «απόλυτη υποταγή», και αισθάνθηκε «εξαπατημένος, και απειλούμενος όταν έφευγε».

Υπάρχουν πολυάριθμες μαρτυρίες για θαύματα, όπως αναστάσεις και θεραπεία ασθενειών, και ισχυρισμοί ότι ο κόσμος τελειώνει και ότι εξωγήινοι βρίσκονται στο Λευκό Οίκο και άλλα κέντρα εξουσίας

Όσοι μετακινούνται για να ενταχθούν στην AROPL προσωπικά μιλούν ανοιχτά για την ανάγκη «υποταγής» για να επιτύχουν εντός της οργάνωσης, και ανύπαντρες γυναίκες βρίσκουν μερικές φορές μελλοντικούς συζύγους μεταξύ των μελών, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες.

Σε κάποια από τα ενοχλητικά βίντεο μεγάλες ομάδες ανδρών χτυπούν, σχεδόν απόκοσμα, τις γροθιές τους στον αέρα κατά τη διάρκεια των κηρυγμάτων του ο Χασέμ από ένα ένα υπερυψωμένο βάθρο μπροστά από αποκαλυπτικά έργα τέχνης σε ένα δωμάτιο γνωστό ως «Βασιλική».

Ένα παράξενο βίντεο του 2022 — που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της οργάνωσης στο YouTube, το οποίο έχει επί του παρόντος 33.000 συνδρομητές — τιτλοφορείται «Κάθαρση του Στρατοπέδου» και αφηγείται την ιστορία μιας πιστής που απέβαλε μετά την απιστία του υποψήφιου πατέρα και συζύγού της. «Για μένα, αυτό ήταν ένα θαύμα», λέει η γυναίκα.

Ιστός προπαγάνδας

Με πολλαπλά κανάλια στο YouTube, περιεχόμενο σε επτά γλώσσες και δεκάδες λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εμβέλεια και η επιρροή της οργάνωσης αυξάνονται, παρόλο που εξακολουθεί να λειτουργεί στο περιθώριο.

Πρόσφατο βίντεο δείχνει μια μικρή ομάδα φερόμενων μελών να ξεδιπλώνουν ένα πανό στο Βατικανό, δηλώνοντας τον Χασέμ προφήτη εκλεγμένο από τον Θεό. Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη τους.

Σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα σε θέματα λατρειών και ανεξάρτητη δημοσιογράφο Μπι Σκόφιλντ, η ομάδα πληροί κάθε κριτήριο για να χαρακτηριστεί αίρεση: ένας ηγέτης που ισχυρίζεται ότι είναι προφήτης ζει με οπαδούς που έχουν πουλήσει τα σπίτια τους για να ενταχθούν στην ομάδα του.

Επίσης, υπάρχουν πολυάριθμες μαρτυρίες για θαύματα, όπως αναστάσεις και θεραπεία ασθενειών, και ισχυρισμοί ότι ο κόσμος τελειώνει και ότι εξωγήινοι βρίσκονται στα κέντρα εξουσίας.

«Η συνάντηση με τον άνθρωπο του Θεού με σάρκα και οστά, είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω, αλλά ήταν η πιο όμορφη εμπειρία της ζωής μου, δεν θα την ξεχάσω ποτέ»

Η AROPL δηλώνει ότι είναι μια «ειρηνική και προοδευτική θρησκεία» που υποστηρίζει την ισότητα των φύλων και τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ότι τα μέλη της έχουν εκδιωχθεί σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες που θεωρούν τις πεποιθήσεις τους αιρετικές.

«Η συνάντηση με τον άνθρωπο του Θεού με σάρκα και οστά, είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω, αλλά ήταν η πιο όμορφη εμπειρία της ζωής μου, δεν θα την ξεχάσω ποτέ», δήλωσε μια γυναίκα ακόλουθος σε φόρουμ της AROPL. «Για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα που ενδέχεται να επιδιώκει η AROPL στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από καταγγελίες για αμφίβολες πρακτικές σε άλλες χώρες όπου η λατρεία έχει εγκατασταθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Καταχωρημένη στις ΗΠΑ, ανέφερε περιουσιακά στοιχεία 4,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2023.

Ο Χασέμ, ο οποίος έχει 53.000 ακόλουθους στο Instagram, που αρχικά ίδρυσε την ομάδα στην Αίγυπτο, μετέφερε την έδρα της στη Σουηδία μετά την Αραβική Άνοιξη το 2017. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το τελευταίο προπύργιο της θρησκευτικής ελευθερίας που επικαλείται η AROPL.

Η ομάδα προσελκύει οπαδούς από όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου έχουν σχηματιστεί τοπικές αιρέσεις, ακολουθώντας την ίδια ιδεολογία υπό την εξουσία «επισκόπων» που διορίζονται από τον Χασέμ.

«Ζητούσε από τους πιστούς να δωρίσουν τα πάντα, αλλά όταν χρειαζόμασταν μια μικρή οικονομική βοήθεια την αρνήθηκαν. Δεν έχουν έλεος για την οικογένεια των ψυχών τους»

Οι προφήτες με τα μεγάλα αυτιά

Οι ισχυρισμοί του Χασέμ περιλαμβάνουν επίσης μια θεωρία ότι ένα είδος γιγάντιων κουνελιών που φορούν ρούχα και μιλούν, ελέγχουν έναν μακρινό πλανήτη. Παρά τους υπερβολικούς ισχυρισμούς, η ομάδα έχει αποτελέσει αντικείμενο κάποιας περιθωριακής ακαδημαϊκής έρευνας που της έχει προσδώσει έναν βαθμό νομιμότητας.

Ωστόσο, πρώην πιστοί καταγγέλλουν πνευματική χειραγώγηση και έλλειψη βοήθειας όταν τη χρειάστηκαν, παρά τις απαιτήσεις για δωρεά όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.

«Κηρύττουν το καλό, αλλά η πνευματική χειραγώγηση είναι πολύ συχνή», ισχυρίζεται ένας πρώην πιστός. «Ζητούσε από τους πιστούς να δωρίσουν τα πάντα, αλλά όταν χρειαζόμασταν μια μικρή οικονομική βοήθεια την αρνήθηκαν. Δεν έχουν έλεος για την οικογένεια των ψυχών τους».

«Η Ahmadi Religion of Peace and Light είναι μια ειρηνική και προοδευτική θρησκεία βασισμένη στο σιιτικό Ισλάμ, αλλά που πιστεύει στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Είναι διαφανής και ανοιχτή και αντιμετωπίζει τα μέλη της δίκαια, όπως χιλιάδες μπορούν να επιβεβαιώσουν» σημειώνει η οργάνωση σε δήλωση της στο VICE.

«Έχει εχθρούς της φονταμενταλιστικά κινήματα και ισλαμικές κυβερνήσεις και αναγνωρίζεται ως διωκόμενη θρησκεία από ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυβερνήσεις, τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Αμνηστία. Λειτουργεί απολύτως νόμιμα και προς όφελος των μελών της και της αποστολής της. Οποιαδήποτε υπόνοια παράνομης συμπεριφοράς είναι κατηγορηματικά ψευδής και η AROPL δεν έχει γνώση τέτοιων ερευνών ή καταγγελιών».