Ερντογάν: «Άθλια προβοκάτσια» το σκίτσο του Μωάμεθ στο σατιρικό περιοδικό – Απειλεί με διώξεις

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «άθλια προβοκάτσια» τη δημοσίευση σκίτσου στο σατιρικό περιοδικό Leman σκίτσου στο οποίο θεωρήθηκε ότι απεικονίζεται ο προφήτης Μωάμεθ. Η απεικόνιση του Μωάμεθ θεωρείται βλάσφημη για τις αξίες του Ισλάμ και έχει προκαλέσει κύμα οργής στην Τουρκία, αλλά και συλλήψεις.

Τη νύχτα της Δευτέρας, εξοργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία του περιοδικού στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, συνελήφθησαν ο δημιουργός του σκίτσου, ο διευθυντής της έκδοσης και ο διευθυντής σύνταξης, ενώ εκκρεμούν εντάλματα εις βάρος άλλων τριών ατόμων. Το ίδιο περιοδικό αρνείται ότι το σκίτσο αφορά τον προφήτη Μωάμεθ.

Οι τουρκικές αρχές, εκτός από τη σύλληψη των έξι υπευθύνων του περιοδικού, διέταξαν την απόσυρση του τεύχους και δρομολόγησαν διαδικασίες για την απαγόρευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο επίμαχο σκίτσο.

#Turkey, under the rule of Islamo-Fascist dictator #Erdogan, has become a carbon copy of #Iran under the Ayatollahs. The Islamic regime in Ankara has now arrested the editor and cartoonist of Leman humor magazine—simply for publishing a cartoon they claim insulted Muhammad.… pic.twitter.com/IWtO6AR173

