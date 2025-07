Smack my bitch up: Οι Prodigy έρχονται να γκρεμίσουν τη πλατεία Νερού

Είναι το μακρινό 1994, λυκειόπαιδα ακόμα, με το αίμα να βράζει και τα αυτιά μας να θέλουν δυνατούς ήχους. Θυμάμαι τις αντιγραμμένες κασέτες που ανταλλάσσαμε με τα υπόλοιπα παιδιά στα διαλείμματα του σχολείου, να παίζουν μεταξύ Nirvana, The Offspring και Green Day μέχρι Metallica, Iron Maiden και Guns ‘n’ Roses. Κιθάρες και ένταση, μέχρι να μπει η μαμά στο δωμάτιο και να πατήσει το «stop» από τα νεύρα της. Και κάπου εκεί, σκάνε από το πουθενά οι Prodigy.

Το Music for the Jilted Generation δεν είχε κιθάρες, δεν έμοιαζε με τίποτα από όλα όσα ακούγαμε εκείνη την εποχή, αλλά ήταν φανταστικό και χαοτικό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να ήξερα και δεν είχε βάλει το No Good (Start the Dance) στο repeat για μέρες.

To Voodoo People ανατρίχιαζε τους γονείς μας και το Poison εμάς. Η γενιά μας μόλις είχε ανακαλύψει τη rave μουσική σκηνή.

Εννοείται ότι οι Prodigy δεν έσκασαν από το πουθενά το 1994 – απλά έτσι φαινόταν στα παιδικά μας μάτια. Άλλωστε μιλάμε για εποχές χωρίς ίντερνετ, κινητά και social media, άρα ότι μάθαινες ήταν μέσω μουσικών περιοδικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Όλα είχαν ξεκινήσει μερικά χρόνια πριν, το 1990 όταν ο Liam Howlett, εμπνευσμένος από την underground rave σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, άρχισε να στήνει -μαζί με τους Keith Flint, Leroy Thornhill και MC Maxim- ένα συγκρότημα που θα μεταμορφωνόταν σε ένα από τα πιο επιδραστικά και εμβληματικά του πλανήτη.

Το ντεμπούτο τους, Experience, αποτέλεσε σταθμό για τη rave σκηνή, ενώ ο επόμενος δίσκος τους, Music for the Jilted Generation, παραμένει ένα αξεπέραστο ορόσημο των τελευταίων τριάντα ετών, ένα οριακό άλμπουμ που δεν σταμάτησε ποτέ -ούτε πρόκειται- να επηρεάζει τις επόμενες γενιές.

Το αποκορύφωμα της επιτυχίας τους ήρθε με το The Fat of the Land στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση σε 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις, ενώ παράλληλα οι ζωντανές εμφανίσεις τους αναγνωρίστηκαν ως μια από τις κορυφαίες συναυλιακές εμπειρίες παγκοσμίως.

Η μπάντα συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της με τέσσερα ακόμη άλμπουμ που, όπως και τα προηγούμενα, κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts, φτιάχνοντας ένα αξεπέραστο σερί με επτά συνεχόμενες κυκλοφορίες στο νο1.

Ωστόσο, ο απροσδόκητος θάνατος του Keith Flint τον Μάρτιο του 2019 σηματοδότησε μια δραματική καμπή στην ιστορία του συγκροτήματος.

Από το 2022 και την επιστροφή τους στις ζωντανές εμφανίσεις, οι Prodigy σάρωσαν όλες τις μεγάλες φεστιβαλικές αρένες (Reading, Leeds, Isle of Wight κοκ.) και πραγματοποίησαν μια τεράστια sold out περιοδεία στην Αγγλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Φέτος, καθώς προετοιμάζουν το υλικό για τον νέο τους δίσκο, επιστρέφουν στη σκηνή με νέα διάθεση και δύναμη, έτοιμοι να σαρώσουν τα πάντα στην πορεία τους.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στο Release Athens και στην πλατεία Νερού, μαζί με τους Prodigy θα είναι και οι Pendulum αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά σχήματα όλων των εποχών και φυσικά οι πολυσυζητημένοι τις τελευταίες εβδομάδες Bob Vylan, που έβαλαν φωτιά στο Glastonbury.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.