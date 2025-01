The Prodigy: Έτοιμοι να πυρπολήσουν την Αθήνα με ηλεκτρονική πυγμή

Εκρηκτικοί, ετοιμοπόλεμοι, πολιτικοί, ανεξάρτητοι και καθαρτικοί οι The Prodigy στο σταυροδρόμι που η rave σκηνή είχε μετωπική με το πνεύμα της punk, η εμβληματική μπάντα των The Prodigy επιστρέφει ξανά στην Αθήνα.

Μετά την απώλεια του εμβληματικού frontman Κιθ Φλίντ το 2019, οι The Prodigy επελαύνουν ξανά στις live σκηνές αποδεικνύοντας γιατί η δύναμη τους παραμένει ατόφια, διαχρονική και οργισμένη.

Μιλώντας στο NME τον Αύγουστο του 2024, ο Λίαμ Χάουλετ είπε για την αναπόφευκτη συνέχεια της μπάντας και το τραύμα του θανάτου του Φλιντ:

«Μετά την απώλεια του Kιθ, δεν μπορούσαμε καν να σκεφτούμε ή να μιλήσουμε για το συγκρότημα. Νομίζω ότι ήταν δύο χρόνια μετά τον θάνατό του που εγώ και ο MC Maxim αρχίσαμε να το αναφέρουμε. ‘Θα μπορούσαμε να παίξουμε ξανά ζωντανά; To θέλαμε ; Γιατί; Πώς;’ Όλα αυτά τα χάλια».

«Συνειδητοποιήσαμε ότι ο μόνος πραγματικός τρόπος για να μάθουμε πώς θα νιώθουμε ήταν να το κάνουμε. Να επιστρέψουμε στη σκηνή και να κάνουμε πολλές συναυλίες. Ήταν τόσο δύσκολο να ανέβουμε στη σκηνή χωρίς τον αδελφό μας, αλλά νιώσαμε πραγματικά το πλήθος να είναι μαζί μας. Αυτές οι συναυλίες ήταν πολύ φορτισμένες συναισθηματικά, αλλά η απάντηση που μας έδωσαν μέσα μας μας δικαίωσε. Ήταν καλοκαίρι του 2022 και τώρα είμαστε εδώ. Δυνατοί και περήφανοι!»

Η μπάντα των The Prodigy που δίκαια θεωρείται ως διαχρονική ατσάλινη δύναμη της ηλεκτρονικής σκηνής εδώ και 34 χρόνια επιστρέφει την Αθήνα με τους Λίαμ Χάουλετ και Maxim Reality να κουβαλούν ένα νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας μαζί με τον Λίο Κράμπτρι στα drums και τον Ρομπ Χόλιντεϊ στην κιθάρα.

Το 1990 ο Χάουλετ, εμπνευσμένος από την underground rave σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, έθεσε τα θεμέλια για ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής.

Με συμμάχους του τους Κιθ Φλιντ και Λερόι Θόρνχιλ και στη συνέχεια τον MC Maxim η παρέα από από το Μπρέιντρι του Έσσεξ κατάφεραν να γίνουν μολότοφ των τσαρτς.

Στα πρώιμα χρόνια της, η μπάντα χρησιμοποιούσε διάφορα μουσικά είδη όπως rave, hardcore techno, industrial, jungle και breakbeat, ενώ σήμερα συνδυάζει είδη όπως ηλεκτρονική ροκ και big beat μουσική, με punk στοιχεία στα φωνητικά.

Οι Prodigy αναδείχθηκαν στην underground rave σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε έλαβαν παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Έχουν θεωρηθεί από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής και big beat μουσικής, δίπλα στους Fatboy Slim, The Chemical Brothers, Orbital, Daft Punk και The Crystal Method τις δεκαετίες 1990 και 2000, και τους αποκαλούν Νονούς της Rave.

Με πωλήσεις σχεδόν 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, οι The Prodigy έχουν κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων δύο βραβείων Brit, τρία MTV Video Music Award, δύο Kerrang!, πέντε MTV Europe Music Awards, δύο υποψηφιότητες για Grammy και έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του περιοδικού Q με τις 50 μπάντες που πρέπει να δεις πριν πεθάνεις.

Αίμα από rave

Γύρω στο 1988, ο Λίαμ Χάουλετ σύχναζε στο club The Barn, ένα δημοφιλές rave στέκι. Εκεί, η αγάπη του για τη μουσική μεγάλωσε.

Σε λιγότερο από δύο μήνες ξεκίνησε να παίρνει μέρος σε πάρτυ και πήρε τη δουλειά του DJ στο club. Μια νύχτα, δύο νεαροί χορευτές, ο Κιθ Φλιντ και ο Λίροϊ Θόρνχιλ, χόρευαν εκεί καθώς ο Χάουλετ δούλευε ως DJ.

Όταν τελείωσε, ο Φλιντ τον πλησίασε και του ζήτησε να γράψει μερικά remix των αγαπημένων του τραγουδιών. Ο Χάουλετ δέχτηκε, και έγραψε 4 κομμάτια στο B-side μιας κασέτας, πάνω στην οποία σημείωσε The Prodigy.

Το όνομα αυτό ήταν φόρος τιμής στο πρώτο του συνθεσάιζερ, που είχε το όνομα Moog Prodigy.

Όταν ο Φλιντ και ο Θόρνχιλ άκουσαν την κασέτα, εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα όλων των τεσσάρων τραγουδιών. Την επόμενη φορά που πήγαν στο The Barn, ο Φλιντ ρώτησε τον Χάουλετ αν ενδιαφερόταν να σχηματίσουν γκρουπ, πράγμα που σήμαινε ότι αυτός θα έπαιζε τη μουσική του και οι άλλοι δύο θα χόρευαν σε αυτή. Ο Χάουλετ δέχτηκε και, μαζί με τη χορεύτρια Sharky, σχημάτισαν τους The Prodigy. Η πρώτη συναυλία των Prodigy έγινε το 1990 στο Club Labyrinth στο Ντάλστον του Λονδίνου. Εκεί, ο Χάουλετ συνειδητοποίησε πως η μπάντα χρειαζόταν και έναν MC.

Η αναζήτησή του αυτή τον οδήγησε σε έναν Άγγλο MC, τον Κιθ ή «Κίτι» Πάλμερ, γνωστό με το ψευδώνυμο Maxim Reality, τον οποίο τελικά και προσέλαβε.

Στα τέλη της ίδιας χρονιάς, ο Χάουλετ δέχτηκε μια πρόταση από την δισκογραφική εταιρία XL Recordings, να υπογράψει συμβόλαιο και να γράψει δικά του τραγούδια.

Μέχρι να σιγουρευτεί ότι όλα θα πήγαιναν καλά, το έκρυψε από τα υπόλοιπα μέλη.

Όταν επιβεβαιώθηκε όμως το ανακοίνωσε σε αυτούς, πράγμα που οδήγησε τη Sharky να αποχωρήσει από το γκρουπ γιατί, όπως είχε πει, δεν της άρεσε η ιδέα της μεταμόρφωσής του σε εμπορική επιχείρηση.

Το πρώτο βινύλιο 12″ κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1991, το What Evil Lurks, το οποίο έγινε κλασσικό στη rave μουσική σκηνή, ενώ επίσης ήταν ένα πολύ δημοφιλές βινύλιο και για τους συλλέκτες ακούστηκε πολύ και τα επόμενα single -μεταξύ των οποίων και τα Charly, Everybody in the Place, Fire και Jericho- οδηγούν στο πρώτο τους studio album, το Experience.

Οι κριτικοί το αποθέωσαν και θεωρήθηκε το καλύτερο χορευτικό άλμπουμ της χρονιάς.

Στις 4 Ιουλίου του 1994, κυκλοφόρησε και το δεύτερο άλμπουμ τους με τον τίτλο Music for the Jilted Generation, που χαρακτηρίστηκε ως πιο σκοτεινό από τον προκάτοχο του και το 1997 το The Fat of the Land, που έγινε και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τους τους καθιερώνει ανά τον κόσμο με τη δύναμη πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων σε εχθρούς για υπεράσπιση αμάχων.

The Prodigy όπως αντάρα

Ο Θόρνχιλ αποχώρησε το 2000 και το έξι χρόνια μετά οι The Prodigy επέστρεψαν με ένα νέο single, το Baby’s got a Temper, που ήταν εντελώς διαφορετικό από την προηγούμενή τους δουλειά, δείχνοντας το πιο επιθετικό πρόσωπο της μπάντας που τελικά απόρρίφθηκε και από τους ίδιους.

Το καλοκαίρι του 2004 κυκλοφόρησε το πιο αμφιλεγόμενο άλμπουμ τους, το Always Outnumbered, Never Outgunned και το 2009 επέστρεψαν με το δίσκο Invaders Must Die, που σημείωσε επίσης εμπορική επιτυχία.

«Οι Prodigy θα έπρεπε να θεωρούνται ως ένα σημαντικό πολιτιστικό συγκρότημα, τόσο σημαντικό όσο οι Oasis ή οι Blur ή οτιδήποτε άλλο από αυτές τις μ***ς. […] Ναι, νομίζω πως είμαστε σημαντικοί. Όταν ψάχνεις τις γραμμές πίσω στους Sex Pistols και τους Clash, είμαστε εκεί»

Τον Μάρτιο του 2015 κυκλοφόρησε το The Day Is My Enemy. Στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, ο Χάουλετ δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone ότι: «Βασικά δε νιώθω ότι θέλω να κάνω άλλα άλμπουμ, γιατί απλά παίρνουν πολύ χρόνο. Παίρνει πολύ χρόνο να δώσεις τη μουσική στους φανς, παίρνει πολύ χρόνο για μας».

Δεν έμεινε πιστός στα θελω του. Οι The Prodigy κυκλοφόρησαν και άλλες μουσικές, αλλά σε φορμάτ EPs (Extended Plays) και μετά με ακόμη ένα άλμπουμ, το No Tourists του 2018.

Ένα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 2019 ο 49χρονος Φλιντ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του. H αυτοκτονία του συγκλόνισε την ηλεκτρονική σκηνή και έφερε παύση στη δράση της συμμορίας που πολεμάει με rave.

Στις 20 Αυγούστου του 2019 και μετά τον θάνατο του Φλιντ, ο Χάουλετ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι επιστρέφει στο στούντιο για να «κάνει φασαρία» με νέες μουσικές καταιγίδες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησαν το 2015 στην Guardian με αφορμή την κυκλοφορία του The Day Is My Enemy, ο Χάουλετ και ο Φλιντ μίλησαν για την κληρονομιά της μπάντας.

«Θα κάνω μια κάπως βαρύγδουπη δήλωση, αλλά οι Prodigy θα έπρεπε να θεωρούνται ως ένα σημαντικό πολιτιστικό συγκρότημα, τόσο σημαντικό όσο οι Oasis ή οι Blur ή οτιδήποτε άλλο από αυτές τις μ***ς. […] Δεν ξέρω τί αποζητώ… δεν είναι ότι ζητάω μεγαλύτερο σεβασμό, και δεν πρόκειται να εμφανίζομαι και σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα λέγοντας ‘οι Prodigy το έκαναν αυτό!’. Απλά λέω ότι ναι, νομίζω πως είμαστε σημαντικοί. Όταν ψάχνεις τις γραμμές πίσω στους Sex Pistols και τους Clash, είμαστε σε αυτή τη γραμμή» είχε πει ο Χάουλετ.

«Όλα είναι τόσο εμπορευματοποιημένα που δεν υπάρχει χώρος για το underground. Κανένα από αυτά τα α****α στις δισκογραφικές δεν θέλει πια να είναι επικίνδυνος, συναρπαστικός. Και για αυτό οι άνθρωποι ταΐζονται με το ζόρι εμπορικά, τυχάρπαστα κομμάτια που είναι απλά ασφαλή, ασφαλή, ασφαλή».

Ο Κιθ Φλιντ πρόσθεσε ότι «όλα είναι τόσο εμπορευματοποιημένα που δεν υπάρχει χώρος για το underground. Αν είσαι σε μια ανεξάρτητη δισκογραφική τώρα, ούτε μία φορά κανείς από αυτά τα α***α δεν βρίσκει μια συναρπαστική ιδέα. Όταν ήμασταν στην XL, ήθελαν να είναι επικίνδυνοι και ήθελαν να είναι συναρπαστικοί, γιατί εμείς ήμασταν επικίνδυνοι και συναρπαστικοί! Αλλά τώρα δεν υπάρχει κανείς εκεί που να θέλει να είναι επικίνδυνος. Και για αυτό οι άνθρωποι ταΐζονται με το ζόρι εμπορικά, τυχάρπαστα κομμάτια που είναι απλά ασφαλή, ασφαλή, ασφαλή».

Eπίθεση στο σήμερα

Τώρα οι The Prodigy επιστρέφουν υποσχόμενοι μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή από την προηγούμενη εμφάνιση τους στην Ελλάδα και ένα greatest hits set πελώριων beat, αδρεναλίνης και χορού, παρουσιάζοντας και υλικό από το επερχόμενο νέο album τους καθώς ξανά σαρώνουν τις μεγάλες φεστιβαλικές αρένες.

Με ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία της μπάντας που φοβήθηκαν οι ΗΠΑ -«Είναι μια ιστορία ενός χαοτικού και ταραγμένου ταξιδιού της συμμορίας μας, του γκρουπ, της μπάντας του κόσμου – των Prodigy. ‘H απλά, η ιστορία αδερφών σε αποστολή να κάνουν θόρυβο, να θερμαίνουν τις ψυχές των ανθρώπων και να ανατινάζουν τα ηχητικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το φιλμ θα γίνει με την ίδια ακεραιότητα που έχει η μουσική μας – χωρίς συμβιβασμούς και ωραιοποιήσεις, ειλικρινές… αφιερωμένο στον Κιθ»- οι The Prodigy των Firestarter, No Good (Start The Dance), Breathe, Out Of Space, Smack My Bitch Up, Voodoo People, Poison, Their Law και αναρίθμητων άλλων, θα είναι για πάντα πυρπολυτές.

