Ρούτε: «Μπαμπάκας» ο Τραμπ που βάζει τέλος στον καβγά μεταξύ δύο παιδιών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συνέκρινε την Τετάρτη τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με έναν «μπαμπάκα» που παρεμβαίνει σε έναν καυγά στο προαύλιο του σχολείου, μετά την χρήση βωμολοχιών από τον Αμερικανό ηγέτη για να περιγράψει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σε δηλώσεις του προς τον Τύπο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ συνέκρινε τις συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με καυγάδες παιδιών.

«Είχαν μια μεγάλη μάχη, σαν δύο παιδιά σε σχολική αυλή. Ξέρετε, παλεύουν σαν τρελοί, δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Αφήστε τους να παλέψουν για 2-3 λεπτά, μετά είναι εύκολο να τους σταματήσεις».

Ο Ρούττε γέλασε και πρόσθεσε: «Και μετά ο μπαμπάκας πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για να τους κάνει να σταματήσουν».

Την Τρίτη, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες πολεμούσαν «τόσο πολύ και τόσο σκληρά που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν».

“Daddy has to sometimes use strong language”

NATO Secretary General Mark Rutte said, referring to comments made by US President Donald Trump who compared Iran and Israel to “two kids in a schoolyard” pic.twitter.com/s9cQXueBAJ

— TRT World (@trtworld) June 25, 2025