Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ στο επίκεντρο – Βασικό θέμα ο υπερδιπλασιασμός των στρατιωτικών δαπανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Χάγη που συνεχίζεται σήμερα με τις δηλώσεις των ηγετών λίγο μετά τις 10:00 ώρα Ελλάδος και ως τις 15:00 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί.

Η Σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ ουσιαστικά ξεκίνησε χθες το βράδυ με δείπνο και θα συνεχιστεί σήμερα με μία μόνο συνεδρίαση, με τη σύντμηση του προγράμματός της να αποδίδεται στην προσπάθεια των διοργανωτών να μην βαρεθεί ο Τραμπ, ωστόσο αντανακλά και τις αντιθέσεις που εντείνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας.

Το βασικό θέμα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών της Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ, έχει προαποφασισθεί, με μόνη εξαίρεση την Ισπανία που ζήτησε και πέτυχε ευελιξία. Όπως αναφέρει το CNN, η φετινή σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη σχεδιάστηκε προσεκτικά για να αποφευχθούν εντάσεις με τον Τραμπ, ο οποίος παραμένει σκεπτικιστής απέναντι σε πολυμερείς οργανισμούς.

Κεντρικός στόχος είναι η ανακοίνωση συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών στο 5% του ΑΕΠ -απαίτηση του Τραμπ, παρότι είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένες να τηρούν τον στόχο αυτό.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΝΑΤΟ, που αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από τους ηγέτες, οι στρατιωτικές δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν από λίγο πάνω από το 2% στο 5% του ΑΕΠ των κρατών έως το 2035.

Το 3,5% του ΑΕΠ θα αφορά τις δαπάνες για αγορά και παραγωγή εξοπλισμών και άλλου στρατιωτικού υλικού, ενώ ένα επιπλέον 1,5% θα δαπανηθεί στον ευρύτερο τομέα της «ασφάλειας», όπως η κυβερνοασφάλεια, η στρατιωτική κινητικότητα, οι πληροφορίες κ.ά.

Ανάλυση του NEF («New Economics Foundation») ανέφερε ότι ο στόχος του 5% του ΑΕΠ θα απαιτήσει από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους κατά 613 δισ. ευρώ ετησίως.

Στα φόρουμ στο περιθώριο της συνόδου κυριάρχησε το ζήτημα «αν οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες» στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεών τους και των προτεραιοτήτων τους.

«Υπάρχει πλήρης δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου και της ηγεσίας των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ», δήλωσε χθες ο ΓΓ της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η στήριξη αυτή συνοδεύεται από την προσδοκία ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς θα δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα».

«Το ερώτημα «ζωής και θανάτου» είναι πόσο δεσμευμένος είναι ο Τραμπ στον βασικό λόγο ύπαρξης της Συμμαχίας: Το Αρθρο 5, για παροχή στρατιωτικής υποστήριξης σε μέλος του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης», επισημαίνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στον «Guardian».

Και ο Τραμπ αναμένεται να κάνει «επίδειξη δύναμης» στη σύνοδο Κορυφής με ενδεικτική την αινιγματική δήλωσή του χθες για το Αρθρο 5.

«Εξαρτάται από τον ορισμό σας» για το Αρθρο 5, απάντησε σχετικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν στη Χάγη. «Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το Αρθρο 5, το ξέρεις αυτό, σωστά; Αλλά έχω δεσμευτεί να είμαι φίλος τους», ήταν η απάντησή του, όπως μετέδωσε το «Associated Press».

Ο κ. Τραμπ στο μεταξύ αναμένεται να δει εκ του σύνεγγυς κάποιους ηγέτες. Ήδη συναντήθηκε με τον παλιό του γνώριμο Ταγίπ Ερντογάν.

Meanwhile, at a dinner table in the Netherlands:

• 🇺🇸 Trump — President of the USA

• 🇹🇷 Erdoğan — President of Türkiye

• 🇮🇹 Meloni — Prime Minister of Italy

• 🪖 Rutte — NATO Secretary General pic.twitter.com/Gj9H7avmuq

— Daily Türkiye (@dailyturkiye_) June 24, 2025