«Η εποχή του βίαιου λαϊκισμού»: οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση πολιτικής βίας

Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν ζοφερές στις ΗΠΑ, καθώς πολλαπλές πράξεις πολιτικά υποκινούμενης βίας κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα και πυροδότησαν φόβους ότι μια ανησυχητική νέα κανονικότητα έχει εγκατασταθεί στην Αμερική.

Το περασμένο Σάββατο, ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό επιτέθηκε σε δύο δημοκρατικούς βουλευτές στα σπίτια τους στη Μινεσότα, σκοτώνοντας μια βουλευτή της πολιτείας και τον σύζυγό της και τραυματίζοντας έναν άλλο βουλευτή και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δολοφόνος σχεδίαζε περαιτέρω επιθέσεις εναντίον τοπικών πολιτικών και υποστηρικτών του δικαιώματος στην άμβλωση.

Την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια των εθνικών διαδηλώσεων «No Kings» κατά της κυβέρνησης Τραμπ, σημειώθηκε σειρά άλλων βίαιων επεισοδίων ή περιστατικών που παραλίγο να καταλήξουν σε βία σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Αφού ένας άνδρας με καραμπίνα φέρεται να επιτέθηκε σε διαδηλωτές στη Γιούτα, ένας ένοπλος «εθελοντής ασφαλείας» που συμμετείχε στη διαδήλωση πυροβόλησε τον άνδρα, τραυματίζοντάς τον και σκοτώνοντας έναν περαστικό.

Όταν διαδηλωτές στην Καλιφόρνια περικύκλωσαν ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός έπεσε με ταχύτητα πάνω στο πόδι ενός διαδηλωτή.

Μία πολυτάραχη δεκαετία

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ιστορικά υψηλής πολιτικής βίας στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πέιπ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, στην εφημερίδα Guardian.

«Το ονομάζω ‘εποχή του βίαιου λαϊκισμού’. Έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια από τότε που έχουμε δει κάτι παρόμοιο. Και η κατάσταση χειροτερεύει».

Είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια μακρά περίοδο πολιτικής βίας που ξεκίνησε περίπου την εποχή της πρώτης εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, με δράστες τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά.

Το 2017, το πρώτο έτος της πρώτης προεδρίας του Τραμπ, ένας αριστερός ακτιβιστής άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας Ρεπουμπλικάνων πολιτικών και λομπίστων που έπαιζαν μπέιζμπολ, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.

Το 2021, οπαδοί του Τραμπ επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Το 2022, ένας συνωμοσιολόγος επιτέθηκε με σφυρί στον σύζυγο της τότε προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόσι, ενώ ένας άνδρας, εξοργισμένος από τη στροφή προς τα δεξιά του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, προσπάθησε να δολοφονήσει τον δικαστή Μπρετ Κάβανο.

Ο Τραμπ επέζησε δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024. Η σφαίρα του οπλοφόρου από την Πενσυλβάνια έφυγε λίγα εκατοστά από το πρόσωπο του Τραμπ.

Η διάδοση της χρήσης πολιτικής βίας

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Γάζας συνέβαλε στην ένταση. Τον περασμένο μήνα, ένας ένοπλος δολοφόνησε δύο υπαλλήλους της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

Ο φερόμενος ως δράστης, ένας αμερικανικής καταγωγής άντρας που χαρακτήρισε τις δολοφονίες ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένας άνδρας στο Κολοράντο επιτέθηκε σε μια ομάδα φιλοϊσραηλινών διαδηλωτών με μολότοφ.

Ο Πέιπ διευθύνει το Chicago Project on Security and Threats, το οποίο μελετά την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις. Σε πρόσφατο άρθρο του στη New York Times, σημείωσε ότι η έρευνά του διαπίστωσε αυξανόμενη υποστήριξη τόσο από αριστερούς όσο και από δεξιούς Αμερικανούς για τη «χρήση βίας» ως μέσο για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

Η έρευνα του Μαΐου ήταν «η πιο ανησυχητική μέχρι τώρα», έγραψε. «Περίπου το 40% των Δημοκρατικών υποστήριξε τη χρήση βίας για την απομάκρυνση του κ. Τραμπ από την προεδρία, και περίπου το 25% των Ρεπουμπλικάνων υποστήριξε τη χρήση του στρατού για να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες κατά της ατζέντας του κ. Τραμπ. Αυτά τα ποσοστά έχουν υπερδιπλασιαστεί από το περασμένο φθινόπωρο, όταν θέσαμε παρόμοιες ερωτήσεις».

Ο δείκτης της βίας

Η ποσοτικοποίηση της πολιτικής βίας ή της «εσωτερικής τρομοκρατίας» μπορεί να είναι δύσκολη, είπε ο Πέιπ, επειδή το FBI δεν την παρακολουθεί με συνεπή τρόπο.

Ο καλύτερος δείκτης, είπε, είναι συχνά οι διωκόμενες απειλές κατά μελών του Κογκρέσου. Αυτές «έχουν αυξηθεί δραματικά, ειδικά από το πρώτο έτος της πρώτης θητείας του Τραμπ», είπε, προσθέτοντας ότι οι απειλές ήταν «ουσιαστικά 50-50» εναντίον Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων νομοθετών.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, που προστατεύει το Κογκρέσο, ανέφερε τον Απρίλιο ότι ο αριθμός των υποθέσεων αξιολόγησης απειλών που έχει διερευνήσει «έχει αυξηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά».

Σε ποια μεριά πέφτει το βάρος;

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν διαπράξει βίαιες πράξεις, ο Τζόν Λούις, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό του Πανεπιστημίου George Washington, πιστεύει ότι οι πολιτικοί ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη για το βίαιο κλίμα. «Δεν έχουμε δει την κύρια πολιτική αριστερά να υιοθετεί την πολιτική βία με τον ίδιο τρόπο», είπε.

Σημείωσε ότι, ενώ ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε έναν στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας υγείας πέρυσι, θα μπορούσε να θεωρηθεί αριστερός, ήταν «περισσότερο ένας αντι-συστημικός εξτρεμιστής» που μισούσε επίσης το Δημοκρατικό Κόμμα.

Αντίθετα, «όταν κοιτάζεις τη ρητορική και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα μανιφέστα των νεοναζιστών μαζικών δολοφόνων, είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τις αναρτήσεις του Στίβεν Μίλερ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον βοηθό του Λευκού Οίκου.

Ο Πέιπ πιστεύει ότι η τρέχουσα κύμα βίας και αναταραχής είναι μόνο εν μέρει αντίδραση στην πολωτική πολιτική του Τραμπ.

«Είναι τόσο σύμπτωμα όσο και αιτία», είπε.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Το πιο κοντινό ανάλογο είναι πιθανώς οι ΗΠΑ της δεκαετίας του 1960 και του 1970, όταν το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, η αντιπολιτισμική κουλτούρα των χίπις, ο πόλεμος του Βιετνάμ συνοδεύονταν από ένα κύμα πολιτικών δολοφονιών και άλλων βίαιων πράξεων, καθώς ομάδες υπέρ της υπεροχής της λευκής φυλής και άλλες ομάδες παρενοχλούσαν και σκότωναν ηγέτες του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.

Αργότερα, τη δεκαετία του 1980 και του 1990, παρατηρήθηκε η άνοδος του κινήματος των αντικυβερνητικών πολιτοφυλακών, που κορυφώθηκε με την βομβιστική επίθεση του Timothy McVeigh το 1995 στο ομοσπονδιακό κτίριο της Οκλαχόμα. Η βομβιστική επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε 168 άτομα και αποτελεί την πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Λούις πιστεύει ότι η βίαιη ρητορική είναι πλέον ακόμη πιο κανονικοποιημένη – ότι υπάρχει αυξανόμενη ανοχή στην ιδέα ότι «η πολιτική βία, το στοχευμένο μίσος, η παρενόχληση είναι αποδεκτά αν αφορούν τη δική σου ομάδα… εναντίον της ‘άλλης πλευράς’».

Οι Αμερικανοί πολιτικοί ηγέτες πρέπει να καταδικάσουν την πολιτική βία, δήλωσε ο Πέιπ, ιδανικά με τρόπο υπερκομματικό και με μορφές που να δείχνουν εξέχουσες προσωπικότητες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων να στέκονται φυσικά δίπλα-δίπλα: «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει… είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ο κυβερνήτης Νιούσομ να δημοσιεύσουν ένα κοινό βίντεο καταδικάζοντας την πολιτική βία».

«Δεν ξέρω πώς θα ξεμπερδέψουμε», είπε. «Η αισιόδοξη πλευρά μου ελπίζει ότι αυτό θα μεταφραστεί σε μια διαφορετική προσέγγιση».