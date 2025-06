Σφοδρές επικρίσεις και ενθουσιώδης υποστήριξη, είναι οι αντιδράσεις των Αμερικανών πολιτικών μετά την απόφαση Τραμπ, για βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γεγονός που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τις βαθιές διαιρέσεις στη χώρα που ξεπερνούν τα κομματικά όρια καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει μια ακόμη στρατιωτική επέμβαση στο εξωτερικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμμετέχοντας άμεσα στην προσπάθεια του Ισραήλ αυτόν τον μήνα να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν θα είχε δύο εβδομάδες στη διάθεσή του προτού λάβει απόφαση σχετικά με την ένταξή του στη στρατιωτική προσπάθεια του Ισραήλ ή την αποφυγή της – ένα χρονοδιάγραμμα που προφανώς διακόπηκε αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η επίθεση των ΗΠΑ ήρθε μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα αεροπορικών επιδρομών από το Ισραήλ κατά της αεράμυνας και των επιθετικών πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, καθώς και των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικού ούρου.

Ωστόσο, επικρατούσε η άποψη ότι μόνο οι ΗΠΑ είχαν την επιθετική ισχύ πυρός για να φτάσουν σε ένα βασικό μέρος των πυρηνικών επιχειρήσεων του Ιράν που ήταν θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος – μια επίθεση που τώρα έχει πραγματοποιηθεί.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την καταδίκη του Δημοκρατικού βουλευτή της Καλιφόρνια, Ρο Κανά, ενός προοδευτικού μέλους του κόμματος που έχει ασκήσει κριτική σε οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Κανά και ο ακροδεξιός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι σχεδίαζαν να εισαγάγουν ένα μέτρο που θα ανάγκαζε τον Τραμπ να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για να εισέλθει στη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Κανά δημοσίευσε στο X ότι το Κογκρέσο έπρεπε να ψηφίσει για μια τέτοια ενέργεια.

«Ο Τραμπ χτύπησε το Ιράν χωρίς καμία εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο. Πρέπει να επιστρέψουμε αμέσως στην Ουάσινγκτον και να ψηφίσουμε για τον @RepThomasMassie και το ψήφισμά μου περί πολεμικών εξουσιών, ώστε να αποτρέψουμε την Αμερική από το να συρθεί σε έναν ακόμη ατελείωτο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», είπε.

Ο ίδιος ο Μάσι έγραψε στο Twitter στο X: «Αυτό δεν είναι Συνταγματικό».

O Μάσι και o Κανά αντιπροσωπεύουν μια σπάνια στιγμή διακομματικής συνεργασίας στο βαθιά διχασμένο πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ, αν και ορισμένοι άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες.

Η ακροδεξιά βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – μια ένθερμη υποστηρίκτρια της πολιτικής του Τραμπ «Make America Great Again» (Maga) – έχει ασκήσει κριτική σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση στο Ιράν και έγραψε απλώς στο X: «Ας ενωθούμε όλοι και ας προσευχηθούμε για την ειρήνη».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, απαίτησε από τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας και Ρεπουμπλικάνο από τη Νότια Ντακότα, Τζον Θουν, να ζητήσει αμέσως ψηφοφορία για το θέμα.

Ο Σούμερ δήλωσε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρέπει να επιβάλει τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών «και προτρέπω τον ηγέτη Θουν να τον θέσει αμέσως στη Γερουσία».

Ο νόμος είναι επίσης γνωστός ως Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 και έχει ως στόχο να περιορίσει την εξουσία του προέδρου των ΗΠΑ να αφιερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένοπλες συγκρούσεις χωρίς τη συγκατάθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, σε μια συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα το Σάββατο, στο πλαίσιο της περιοδείας του για την «καταπολέμηση της ολιγαρχίας», ο αριστερός γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, διάβασε την ανακοίνωση του Τραμπ με την οποία ανακοινώθηκε η επίθεση, προκαλώντας αποδοκιμασίες και γρήγορα, δυνατά συνθήματα «τέλος στον πόλεμο» από το πλήθος.

Ο Σάντερς είπε: «Συμφωνώ».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την επίθεση «ανησυχητική» και πρόσθεσε: «Είναι τόσο κατάφωρα αντισυνταγματική».

Η Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ζήτησε την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη – κάτι που έχει δοκιμαστεί δύο φορές στο παρελθόν . «Η καταστροφική απόφαση του Προέδρου να βομβαρδίσει το Ιράν χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρή παραβίαση του Συντάγματος και των πολεμικών εξουσιών του Κογκρέσου. Ρίσκαρε παρορμητικά να ξεκινήσει έναν πόλεμο που μπορεί να μας παγιδεύσει για γενιές. Είναι απολύτως και σαφώς λόγος για παραπομπή», δήλωσε στο X.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 22, 2025