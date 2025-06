Η Κλόντια Σίφερ και οι «μέλισσες»

Η Κλόντια Σίφερ υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του μόντελινγκ και η παρουσία της στις πασαρέλες χαρακτηρίζεται εμβληματική.

Πραγματοποίησε μια φανταστική καριέρα και ήταν ένα από τα πλέον περιζήτητα μοντέλα στον κόσμο, κλείνοντας συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων με τις κορυφαίες εταιρίες.

Η Σίφερ δεν ανεβαίνει πλέον στις πασαρέλες, αλλά σε ηλικία 54 ετών, φαίνεται έτοιμη να… περπατήσει στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει το βλέμμα στραμμένο σε «μέλισσες».

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο σύζυγος της Κλόντια Σίφερ, Μάθιου Βον, είναι σε συζητήσεις (μαζί με άλλον επιχειρηματία) για να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο μετοχών στην Μπρέντφορντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, ο Βον, που είναι παραγωγός ταινιών ηγείται ενός επιχειρηματικού fund που θέλει ν’ αποκτήσει σημαντικό μερίδιο μετοχών του αγγλικού συλλόγου.

Claudia Schiffer’s film-maker husband in talks to buy stake in Brentford after supermodel seen at Premier League gamehttps://t.co/STPHUmtILE

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 25, 2025