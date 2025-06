«Ελεύθερος από τους Φοίνιξ Σανς ο Μίτσιτς»

Οι Φοίνιξ Σανς αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν στο συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ, σύμφωνα με Μέσα στην Αμερική.

Η διορία για να το κάνουν είναι μέχρι τις 29 Ιουνίου, ωστόσο δεν σκέφτονται ούτε το ενδεχόμενο κάποια ανταλλαγής, αφού μετά το trade του Ντουράντ, δεν χρειάζονται κάποιο άλλο συμβόλαιο (σαν του Σέρβου) για να συμπληρώσουν σε πιθανή συμφωνία.

Μάλιστα, ο Σέρβος θα μείνει ελεύθερος χωρίς περιορισμούς, που σημαίνει ότι μπορεί άμεσα να διαπραγματευτεί με άλλη ομάδα του ΝΒΑ ή της… Euroleague, αφού δεν χρειάζεται να περάσουν 48 ώρες ώστε να μείνει και τυπικά ελεύθερος, καθώς οι Σανς κάνουν χρήση option για να απαλλαγούν από τον τρίτο χρόνο του συμβόλαιό του.

The Phoenix Suns are declining Vasilije Micic $8.1 million team option for next season making him an unrestricted free agent, league sources tell @BallReportX. Phoenix had until June 29 to exercise or bypass the option. pic.twitter.com/PGjh2DzNeV

— Rob Murrows (@RobMurrows) June 22, 2025